https://sputnik-abkhazia.ru/20220117/sanvrach-ob-epidsituatsii-v-gudaute-nelzya-ne-soblyudaya-mer-zhdat-spada-zabolevaemosti--1037152656.html

Санврач об эпидситуации в Гудауте: нельзя не соблюдая мер ждать спада заболеваемости

Санврач об эпидситуации в Гудауте: нельзя не соблюдая мер ждать спада заболеваемости

Об эпидемиологической ситуации в Гудауте и каковы прогнозы врачей на ближайшие месяцы, в эфире радио Sputnik рассказала, главный санитарный врач Гудаутского... 17.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-17T13:23+0300

2022-01-17T13:23+0300

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Санврач об эпидситуации в Гудауте: нельзя не соблюдая мер ждать спада заболеваемости Санврач об эпидситуации в Гудауте: нельзя не соблюдая мер ждать спада заболеваемости

По ПЦР-диагностике биоматериалов можно судить о том, что у нас идет спад, но по обращаемости никакого спада нет, сказала Чанба в беседе на радио."Думаю, что остро-респираторные заболевания тоже имеют место, но мы не можем сегодня через лабораторную диагностику дифференцировать, так как нет экспресс-диагностики гриппа", – сказала Чанба.Санитарный врач уверена, что наблюдаемый спад только на время."Ни один эпидемиологический процесс невозможно остановить без соблюдений норм. Спад может быть временным. В эпидемиологии мы не можем говорить о спаде, когда не соблюдается ничего. Благоприятный прогноз я дать не могу, без соблюдения санитарно-эпидемиологических правил, которых у нас вообще нет. Как шли свадьбы, так и идут", –сказала Чанба на радио Sputnik Абхазия.

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