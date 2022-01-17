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Санврач об эпидситуации в Гудауте: нельзя не соблюдая мер ждать спада заболеваемости
Санврач об эпидситуации в Гудауте: нельзя не соблюдая мер ждать спада заболеваемости
Об эпидемиологической ситуации в Гудауте и каковы прогнозы врачей на ближайшие месяцы, в эфире радио Sputnik рассказала, главный санитарный врач Гудаутского... 17.01.2022, Sputnik Абхазия
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Санврач об эпидситуации в Гудауте: нельзя не соблюдая мер ждать спада заболеваемости
Санврач об эпидситуации в Гудауте: нельзя не соблюдая мер ждать спада заболеваемости
По ПЦР-диагностике биоматериалов можно судить о том, что у нас идет спад, но по обращаемости никакого спада нет, сказала Чанба в беседе на радио."Думаю, что остро-респираторные заболевания тоже имеют место, но мы не можем сегодня через лабораторную диагностику дифференцировать, так как нет экспресс-диагностики гриппа", – сказала Чанба.Санитарный врач уверена, что наблюдаемый спад только на время."Ни один эпидемиологический процесс невозможно остановить без соблюдений норм. Спад может быть временным. В эпидемиологии мы не можем говорить о спаде, когда не соблюдается ничего. Благоприятный прогноз я дать не могу, без соблюдения санитарно-эпидемиологических правил, которых у нас вообще нет. Как шли свадьбы, так и идут", –сказала Чанба на радио Sputnik Абхазия.
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Санврач об эпидситуации в Гудауте: нельзя не соблюдая мер ждать спада заболеваемости

13:23 17.01.2022 (обновлено: 13:34 17.01.2022)
Радио
Санврач об эпидситуации в Гудауте: нельзя не соблюдая мер ждать спада заболеваемости
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Об эпидемиологической ситуации в Гудауте и каковы прогнозы врачей на ближайшие месяцы, в эфире радио Sputnik рассказала, главный санитарный врач Гудаутского района Инга Чанба.
По ПЦР-диагностике биоматериалов можно судить о том, что у нас идет спад, но по обращаемости никакого спада нет, сказала Чанба в беседе на радио.
"Думаю, что остро-респираторные заболевания тоже имеют место, но мы не можем сегодня через лабораторную диагностику дифференцировать, так как нет экспресс-диагностики гриппа", – сказала Чанба.
Санитарный врач уверена, что наблюдаемый спад только на время.
"Ни один эпидемиологический процесс невозможно остановить без соблюдений норм. Спад может быть временным. В эпидемиологии мы не можем говорить о спаде, когда не соблюдается ничего. Благоприятный прогноз я дать не могу, без соблюдения санитарно-эпидемиологических правил, которых у нас вообще нет. Как шли свадьбы, так и идут", –сказала Чанба на радио Sputnik Абхазия.
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