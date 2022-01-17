Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Работа ковид-госпиталя в Белгородской области - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2021
Ситуация с коронавирусом в Абхазии
Все о ситуации с коронавирусом в Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220117/v-abkhazii-zafiksirovano-145-sluchaev-covid-19-za-sutki-esche-troe-skonchalis-1037178299.html
В Абхазии зафиксировано 145 случаев COVID-19 за сутки, еще трое скончались
В Абхазии зафиксировано 145 случаев COVID-19 за сутки, еще трое скончались
Всего по стране зарегистрировано 575 летальных случаев с коронавирусом. 17.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-17T23:48+0300
2022-01-18T00:23+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
новости
абхазия
мировая пандемия коронавируса covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/10/1037157610_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_16c4158b4c1a1ada759b767552bfc945.jpg
СУХУМ, 17 янв - Sputnik. На наличие коронавирусной инфекции проверили 555 человек за сутки в Абхазии, диагноз COVID-19 подтвердился у 145 из них, сообщает Оперштаб по защите населения от коронавируса. В Гудаутской ЦРБ скончались еще три пациента с коронавирусом: это женщины 68, 75 и 82 лет.Сейчас в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении 82 пациента, в тяжелом состоянии 24 человека, состояние здоровья 61 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 20 из них в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - семь, в Гагрской ЦРБ – 25, четверо в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 9 пациентов. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день выросло до 38985 человек. Зарегистрировано 575 летальных случаев. Выздоровели 33784 человека.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/10/1037157610_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a3d55775c8f6bea17ab16c440e81d34f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, абхазия, мировая пандемия коронавируса covid-19

В Абхазии зафиксировано 145 случаев COVID-19 за сутки, еще трое скончались

23:48 17.01.2022 (обновлено: 00:23 18.01.2022)
© Sputnik / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПерепись населения в Москве
Перепись населения в Москве - Sputnik Абхазия, 1920, 17.01.2022
© Sputnik / Антон Денисов
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Всего по стране зарегистрировано 575 летальных случаев с коронавирусом.
СУХУМ, 17 янв - Sputnik. На наличие коронавирусной инфекции проверили 555 человек за сутки в Абхазии, диагноз COVID-19 подтвердился у 145 из них, сообщает Оперштаб по защите населения от коронавируса.
В Гудаутской ЦРБ скончались еще три пациента с коронавирусом: это женщины 68, 75 и 82 лет.
© Sputnik / Леон Гуния COVID - 19 в Абхазии
COVID - 19 в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 18.01.2022
COVID - 19 в Абхазии
© Sputnik / Леон Гуния
Сейчас в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении 82 пациента, в тяжелом состоянии 24 человека, состояние здоровья 61 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 20 из них в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - семь, в Гагрской ЦРБ – 25, четверо в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 9 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день выросло до 38985 человек. Зарегистрировано 575 летальных случаев. Выздоровели 33784 человека.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
ВчераВ Абхазии зафиксировано 145 случаев COVID-19 за сутки, еще трое скончались
ВчераАкадемик РАН рассказал о формировании иммунитета к COVID-19 без антител
ВчераПрививку от коронавируса в Абхазии сделали почти 16 тысяч человек
ВчераМЧС Абхазии получило более 80 сообщений о пожарах с конца декабря
ВчераПрогноз погоды в Абхазии на вторник 18 января
Вчера"Веер" по нужде: в "Черноморэнерго" рассказали об отключениях электричества
ВчераВ Сухуме приняли делегацию Федерации абхазских культурных центров в Турции
ВчераИнал Ардзинба провел встречу с Полномочным представителем Абхазии в Турции
ВчераСтолтенберг назвал действия России причиной расширения НАТО на восток
ВчераГагулия о веере "Черноморэнерго" в Абхазии: если не ввести, количество аварий увеличится
ВчераОт сессии до сессии: чем хороша и плоха дистанционка в обучении
ВчераПервые случаи заражения омикрон-штаммом выявили в Северной Осетии
ВчераВассерман: вторжением Украины на Донбасс власти США попытаются спастись от поражения
ВчераЖилой двухэтажный дом частично выгорел в Сухуме
ВчераСанврач об эпидситуации в Гудауте: нельзя не соблюдая мер ждать спада заболеваемости
ВчераВ Сухуме обсудили учреждение консульского отдела при Посольстве Абхазии в Сирии
ВчераАвстралия разрешила въезд привитым "Спутником V"
ВчераУтвержден план подготовки и проведения выборов в Народное Собрание Абхазии
ВчераВ Алма-Ате после беспорядков восстановят более 200 зданий
ВчераЭнергетики завершили ремонт на воздушной линии "Мысра"