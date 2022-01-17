https://sputnik-abkhazia.ru/20220117/v-abkhazii-zafiksirovano-145-sluchaev-covid-19-za-sutki-esche-troe-skonchalis-1037178299.html
В Абхазии зафиксировано 145 случаев COVID-19 за сутки, еще трое скончались
В Абхазии зафиксировано 145 случаев COVID-19 за сутки, еще трое скончались
Всего по стране зарегистрировано 575 летальных случаев с коронавирусом. 17.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-17T23:48+0300
2022-01-17T23:48+0300
2022-01-18T00:23+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
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СУХУМ, 17 янв - Sputnik. На наличие коронавирусной инфекции проверили 555 человек за сутки в Абхазии, диагноз COVID-19 подтвердился у 145 из них, сообщает Оперштаб по защите населения от коронавируса. В Гудаутской ЦРБ скончались еще три пациента с коронавирусом: это женщины 68, 75 и 82 лет.Сейчас в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении 82 пациента, в тяжелом состоянии 24 человека, состояние здоровья 61 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 20 из них в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - семь, в Гагрской ЦРБ – 25, четверо в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 9 пациентов. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день выросло до 38985 человек. Зарегистрировано 575 летальных случаев. Выздоровели 33784 человека.
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новости, абхазия, мировая пандемия коронавируса covid-19
В Абхазии зафиксировано 145 случаев COVID-19 за сутки, еще трое скончались
23:48 17.01.2022 (обновлено: 00:23 18.01.2022)
Всего по стране зарегистрировано 575 летальных случаев с коронавирусом.
СУХУМ, 17 янв - Sputnik. На наличие коронавирусной инфекции проверили 555 человек за сутки в Абхазии, диагноз COVID-19 подтвердился у 145 из них, сообщает Оперштаб по защите населения от коронавируса.
В Гудаутской ЦРБ скончались еще три пациента с коронавирусом: это женщины 68, 75 и 82 лет.
Сейчас в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении 82 пациента, в тяжелом состоянии 24 человека, состояние здоровья 61 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 20 из них в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - семь, в Гагрской ЦРБ – 25, четверо в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 9 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день выросло до 38985 человек. Зарегистрировано 575 летальных случаев. Выздоровели 33784 человека.