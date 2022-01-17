https://sputnik-abkhazia.ru/20220117/v-abkhazii-zafiksirovano-145-sluchaev-covid-19-za-sutki-esche-troe-skonchalis-1037178299.html

В Абхазии зафиксировано 145 случаев COVID-19 за сутки, еще трое скончались

В Абхазии зафиксировано 145 случаев COVID-19 за сутки, еще трое скончались

Всего по стране зарегистрировано 575 летальных случаев с коронавирусом. 17.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-17T23:48+0300

2022-01-17T23:48+0300

2022-01-18T00:23+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

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СУХУМ, 17 янв - Sputnik. На наличие коронавирусной инфекции проверили 555 человек за сутки в Абхазии, диагноз COVID-19 подтвердился у 145 из них, сообщает Оперштаб по защите населения от коронавируса. В Гудаутской ЦРБ скончались еще три пациента с коронавирусом: это женщины 68, 75 и 82 лет.Сейчас в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении 82 пациента, в тяжелом состоянии 24 человека, состояние здоровья 61 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 20 из них в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - семь, в Гагрской ЦРБ – 25, четверо в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 9 пациентов. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день выросло до 38985 человек. Зарегистрировано 575 летальных случаев. Выздоровели 33784 человека.

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новости, абхазия, мировая пандемия коронавируса covid-19