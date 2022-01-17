https://sputnik-abkhazia.ru/20220117/vasserman-vtorzheniem-ukrainy-na-donbass-vlasti-ssha-popytayutsya-spastis-ot-porazheniya-1037171162.html

Вассерман: вторжением Украины на Донбасс власти США попытаются спастись от поражения

Вассерман: вторжением Украины на Донбасс власти США попытаются спастись от поражения

Сколько дней продлится война Украины против России и что последует за этими событиями – своими предположениями со слушателями радио Sputnik поделился депутат... 17.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-17T14:03+0300

2022-01-17T14:03+0300

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Вассерман Вассерман

По аналогии с нападением Грузии на Южную Осетию летом 2008 года, попытка вторжения Украины на Донбасс может произойти будущим летом и обусловлено это выборами в американский парламент, где демократы, очевидно, потерпят оглушительное поражение.Именно поэтому действующая администрация США попытается "спасти ситуацию", натравив Украину на Россию, полагает известный политический консультант, депутат Госдумы России Анатолий Вассерман."Рекордом скорости в военном искусстве считалась шестидневная война Израиля против нескольких сопредельных с ним арабских стран. Потом рекордом стала пятидневная война, когда в полном соответствии с Уставом ООН Российская Федерация провела операцию по принуждению к миру Грузии. Полагаю, что война, начатая Украиной против России, будет четырехдневной просто потому, что Вооруженные силы Российской Федерации сочтут желательным оставить запас на следующие рекорды", – сказал Вассерман в эфире радио Sputnik.

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