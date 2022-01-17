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Вассерман: вторжением Украины на Донбасс власти США попытаются спастись от поражения
Вассерман: вторжением Украины на Донбасс власти США попытаются спастись от поражения
Сколько дней продлится война Украины против России и что последует за этими событиями – своими предположениями со слушателями радио Sputnik поделился депутат... 17.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-17T14:03+0300
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По аналогии с нападением Грузии на Южную Осетию летом 2008 года, попытка вторжения Украины на Донбасс может произойти будущим летом и обусловлено это выборами в американский парламент, где демократы, очевидно, потерпят оглушительное поражение.Именно поэтому действующая администрация США попытается "спасти ситуацию", натравив Украину на Россию, полагает известный политический консультант, депутат Госдумы России Анатолий Вассерман."Рекордом скорости в военном искусстве считалась шестидневная война Израиля против нескольких сопредельных с ним арабских стран. Потом рекордом стала пятидневная война, когда в полном соответствии с Уставом ООН Российская Федерация провела операцию по принуждению к миру Грузии. Полагаю, что война, начатая Украиной против России, будет четырехдневной просто потому, что Вооруженные силы Российской Федерации сочтут желательным оставить запас на следующие рекорды", – сказал Вассерман в эфире радио Sputnik.
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Вассерман: вторжением Украины на Донбасс власти США попытаются спастись от поражения
14:03 17.01.2022 (обновлено: 14:49 17.01.2022)
Сколько дней продлится война Украины против России и что последует за этими событиями – своими предположениями со слушателями радио Sputnik поделился депутат Госдумы России Анатолий Вассерман.
По аналогии с нападением Грузии на Южную Осетию летом 2008 года, попытка вторжения Украины на Донбасс может произойти будущим летом и обусловлено это выборами в американский парламент, где демократы, очевидно, потерпят оглушительное поражение.
Именно поэтому действующая администрация США попытается "спасти ситуацию", натравив Украину на Россию, полагает известный политический консультант, депутат Госдумы России Анатолий Вассерман.
"Рекордом скорости в военном искусстве считалась шестидневная война Израиля против нескольких сопредельных с ним арабских стран. Потом рекордом стала пятидневная война, когда в полном соответствии с Уставом ООН Российская Федерация провела операцию по принуждению к миру Грузии. Полагаю, что война, начатая Украиной против России, будет четырехдневной просто потому, что Вооруженные силы Российской Федерации сочтут желательным оставить запас на следующие рекорды", – сказал Вассерман в эфире радио Sputnik
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