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Жилой двухэтажный дом частично выгорел в Сухуме
Жилой двухэтажный дом частично выгорел в Сухуме
Пожар произошел накануне ночью. 17.01.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 17 янв - Sputnik. Частный двухэтажный дом в Сухуме пострадал в результате пожара, сообщает МЧС Абхазии. Информация о возгорании дома на улице Братьев Зантария поступила в спасательное ведомство 03:29 17 января. На место происшествия оперативно выехали два пожарных расчета. Благодаря действиям спасателей, пламя удалось локализировать, но выгорели подвальное помещение и комната на первом этаже. Жители дома не пострадали.
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новости, пожар, огонь, мчс абхазии

Жилой двухэтажный дом частично выгорел в Сухуме

13:25 17.01.2022 (обновлено: 13:26 17.01.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Машина МЧС Абхазии
Машина МЧС Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 17.01.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Пожар произошел накануне ночью.
СУХУМ, 17 янв - Sputnik. Частный двухэтажный дом в Сухуме пострадал в результате пожара, сообщает МЧС Абхазии.
Информация о возгорании дома на улице Братьев Зантария поступила в спасательное ведомство 03:29 17 января.
На место происшествия оперативно выехали два пожарных расчета.
Благодаря действиям спасателей, пламя удалось локализировать, но выгорели подвальное помещение и комната на первом этаже.
Жители дома не пострадали.
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