https://sputnik-abkhazia.ru/20220117/zhiloy-dvukhetazhnyy-dom-chastichno-vygorel-v-sukhume-1037170480.html
Жилой двухэтажный дом частично выгорел в Сухуме
Жилой двухэтажный дом частично выгорел в Сухуме
Пожар произошел накануне ночью. 17.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-17T13:25+0300
2022-01-17T13:25+0300
2022-01-17T13:26+0300
в абхазии
новости
пожар
огонь
мчс абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/0d/1035848298_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_e3f9dbcdc406c77bc506c6b71fce6ab4.jpg
СУХУМ, 17 янв - Sputnik. Частный двухэтажный дом в Сухуме пострадал в результате пожара, сообщает МЧС Абхазии. Информация о возгорании дома на улице Братьев Зантария поступила в спасательное ведомство 03:29 17 января. На место происшествия оперативно выехали два пожарных расчета. Благодаря действиям спасателей, пламя удалось локализировать, но выгорели подвальное помещение и комната на первом этаже. Жители дома не пострадали.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/0d/1035848298_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_330ce8196ddb3321d80f595ec9acf3fc.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, пожар, огонь, мчс абхазии
Жилой двухэтажный дом частично выгорел в Сухуме
13:25 17.01.2022 (обновлено: 13:26 17.01.2022)
Пожар произошел накануне ночью.
СУХУМ, 17 янв - Sputnik.
Частный двухэтажный дом в Сухуме пострадал в результате пожара, сообщает
МЧС Абхазии.
Информация о возгорании дома на улице Братьев Зантария поступила в спасательное ведомство 03:29 17 января.
На место происшествия оперативно выехали два пожарных расчета.
Благодаря действиям спасателей, пламя удалось локализировать, но выгорели подвальное помещение и комната на первом этаже.
Жители дома не пострадали.