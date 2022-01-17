https://sputnik-abkhazia.ru/20220117/zhiloy-dvukhetazhnyy-dom-chastichno-vygorel-v-sukhume-1037170480.html

Жилой двухэтажный дом частично выгорел в Сухуме

Жилой двухэтажный дом частично выгорел в Сухуме

Пожар произошел накануне ночью. 17.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-17T13:25+0300

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СУХУМ, 17 янв - Sputnik. Частный двухэтажный дом в Сухуме пострадал в результате пожара, сообщает МЧС Абхазии. Информация о возгорании дома на улице Братьев Зантария поступила в спасательное ведомство 03:29 17 января. На место происшествия оперативно выехали два пожарных расчета. Благодаря действиям спасателей, пламя удалось локализировать, но выгорели подвальное помещение и комната на первом этаже. Жители дома не пострадали.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, пожар, огонь, мчс абхазии