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Килинкаров о сдаче Украины Америкой: всю или частями
Килинкаров о сдаче Украины Америкой: всю или частями
С какой целью Госсекретарь США Блинкен едет в Киев и Берлин? Зачем западные СМИ вбросили информацию об "эвакуации" российских дипломатов из Украины? Посадят ли... 18.01.2022, Sputnik Абхазия
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На эти и ряд других вопросов для "Sputnik на русском" ответил политический эксперт, народный депутат Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров. Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен посетит Украину 19 января. О визите высокопоставленного чиновника в Киев сообщает Госдепартамент США. Повестка переговоров Вашингтона и Киева пока неизвестна. Украинское руководство в последних заявлениях обратилось к США с просьбой увеличить поставки оружия для Вооруженных сил Украины (ВСУ), а президент страны Владимир Зеленский 18 января провел встречу с делегацией законодателей из американского Конгресса.
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Килинкаров о сдаче Украины Америкой: всю или частями

19:58 18.01.2022
© Видео / Sputnik
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С какой целью Госсекретарь США Блинкен едет в Киев и Берлин? Зачем западные СМИ вбросили информацию об "эвакуации" российских дипломатов из Украины? Посадят ли Порошенко? Посмеет ли Украина напасть на Беларусь?
На эти и ряд других вопросов для "Sputnik на русском" ответил политический эксперт, народный депутат Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров.
Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен посетит Украину 19 января.
О визите высокопоставленного чиновника в Киев сообщает Госдепартамент США. Повестка переговоров Вашингтона и Киева пока неизвестна.
Украинское руководство в последних заявлениях обратилось к США с просьбой увеличить поставки оружия для Вооруженных сил Украины (ВСУ), а президент страны Владимир Зеленский 18 января провел встречу с делегацией законодателей из американского Конгресса.
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