https://sputnik-abkhazia.ru/20220118/kilinkarov-o-sdache-ukrainy-amerikoy-vsyu-ili-chastyami-1037194580.html

Килинкаров о сдаче Украины Америкой: всю или частями

Килинкаров о сдаче Украины Америкой: всю или частями

С какой целью Госсекретарь США Блинкен едет в Киев и Берлин? Зачем западные СМИ вбросили информацию об "эвакуации" российских дипломатов из Украины? Посадят ли... 18.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-18T19:58+0300

2022-01-18T19:58+0300

2022-01-18T19:58+0300

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На эти и ряд других вопросов для "Sputnik на русском" ответил политический эксперт, народный депутат Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров. Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен посетит Украину 19 января. О визите высокопоставленного чиновника в Киев сообщает Госдепартамент США. Повестка переговоров Вашингтона и Киева пока неизвестна. Украинское руководство в последних заявлениях обратилось к США с просьбой увеличить поставки оружия для Вооруженных сил Украины (ВСУ), а президент страны Владимир Зеленский 18 января провел встречу с делегацией законодателей из американского Конгресса.

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