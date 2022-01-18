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Лавров призвал Блинкена не тиражировать спекуляции об "агрессии" России
Лавров призвал Блинкена не тиражировать спекуляции об "агрессии" России
Западные политики и СМИ в последние месяцы утверждают, что Россия готовится к вторжению на Украину. Кремль неоднократно опровергал эти заявления. 18.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-18T20:53+0300
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СУХУМ, 18 янв - Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров во время телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном призвал американского коллегу не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся "российской агрессии" против Киева.Также Лавров обвинил блок в наращивании поставок вооружения на Украину, что, по его мнению, может спровоцировать Киев на проведение "военных авантюр".
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политика, украина, мид рф, сергей лавров, россия, сша

Лавров призвал Блинкена не тиражировать спекуляции об "агрессии" России

20:53 18.01.2022
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкПереговоры министров иностранных дел РФ и Португалии С. Лаврова и А. Сантуша Силвы
Переговоры министров иностранных дел РФ и Португалии С. Лаврова и А. Сантуша Силвы - Sputnik Абхазия, 1920, 18.01.2022
© Пресс-служба МИД РФ
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Западные политики и СМИ в последние месяцы утверждают, что Россия готовится к вторжению на Украину. Кремль неоднократно опровергал эти заявления.
СУХУМ, 18 янв - Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров во время телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном призвал американского коллегу не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся "российской агрессии" против Киева.
"В контексте ситуации на юго-востоке Украины министр призвал госсекретаря не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся "российской агрессии", а заставить власти в Киеве выполнить в полном объеме Минские соглашения", — говорится в сообщении российского дипведомства.
Также Лавров обвинил блок в наращивании поставок вооружения на Украину, что, по его мнению, может спровоцировать Киев на проведение "военных авантюр".
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