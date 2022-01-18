https://sputnik-abkhazia.ru/20220118/lavrov-prizval-blinkena-ne-tirazhirovat-spekulyatsii-ob-agressii-rossii-1037195383.html
Лавров призвал Блинкена не тиражировать спекуляции об "агрессии" России
Лавров призвал Блинкена не тиражировать спекуляции об "агрессии" России
Западные политики и СМИ в последние месяцы утверждают, что Россия готовится к вторжению на Украину. Кремль неоднократно опровергал эти заявления. 18.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-18T20:53+0300
2022-01-18T20:53+0300
2022-01-18T20:53+0300
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СУХУМ, 18 янв - Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров во время телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном призвал американского коллегу не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся "российской агрессии" против Киева.Также Лавров обвинил блок в наращивании поставок вооружения на Украину, что, по его мнению, может спровоцировать Киев на проведение "военных авантюр".
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MIA „Rosiya Segodnya“
политика, украина, мид рф, сергей лавров, россия, сша
Лавров призвал Блинкена не тиражировать спекуляции об "агрессии" России
Западные политики и СМИ в последние месяцы утверждают, что Россия готовится к вторжению на Украину. Кремль неоднократно опровергал эти заявления.
СУХУМ, 18 янв - Sputnik
. Глава МИД России Сергей Лавров во время телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном призвал
американского коллегу не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся "российской агрессии" против Киева.
"В контексте ситуации на юго-востоке Украины министр призвал госсекретаря не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся "российской агрессии", а заставить власти в Киеве выполнить в полном объеме Минские соглашения", — говорится в сообщении российского дипведомства.
Также Лавров обвинил блок в наращивании поставок вооружения на Украину, что, по его мнению, может спровоцировать Киев на проведение "военных авантюр".