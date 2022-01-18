https://sputnik-abkhazia.ru/20220118/lavrov-prizval-blinkena-ne-tirazhirovat-spekulyatsii-ob-agressii-rossii-1037195383.html

Лавров призвал Блинкена не тиражировать спекуляции об "агрессии" России

Лавров призвал Блинкена не тиражировать спекуляции об "агрессии" России

Западные политики и СМИ в последние месяцы утверждают, что Россия готовится к вторжению на Украину. Кремль неоднократно опровергал эти заявления. 18.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-18T20:53+0300

2022-01-18T20:53+0300

2022-01-18T20:53+0300

политика

украина

мид рф

сергей лавров

россия

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/12/1037195356_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f3c4117aefbf1431c0ad043473c4857e.jpg

СУХУМ, 18 янв - Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров во время телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном призвал американского коллегу не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся "российской агрессии" против Киева.Также Лавров обвинил блок в наращивании поставок вооружения на Украину, что, по его мнению, может спровоцировать Киев на проведение "военных авантюр".

украина

россия

сша

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, украина, мид рф, сергей лавров, россия, сша