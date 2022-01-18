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Международный шахтматный турнир пройдет в Тамыше
Международный шахтматный турнир пройдет в Тамыше
Участники турнира будут играть в двух залах с соблюдением социальной дистанции, с использованием масок, дезенфицирующих средств и приборов для бесконтактного... 18.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-18T11:55+0300
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СУХУМ, 18 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Первый международный шахматный турнир "Абхазия.Тамыш-Village 2022" пройдет с 22 по 23 января в Тамыше, сообщил в интервью Sputnik президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба.Помимо участников из Абхазии, в турнире будут представлены шахматисты из различных городов России – Москвы, Санкт-Петербурга, Обнинска, Ростова-на-Дону, Краснодара, Сочи."Среди них есть гроссмейстеры, мастера, чемпионы мира и Европы среди юношей, шахматисты, которые входят в топ российских гроссмейстеров. Турнир будет представительным, и борьба будет очень серьезная. Надеемся, что в следующем году не будет пандемии, и количество участников будет больше. Шахматный турнир мы панируем проводить ежегодно", – отметил Тужба.В рамках турнира будут соблюдаться все санитарные требования в условиях пандемии коронавируса. "Будут школьники, ветераны шахмат, женщины, девочки, турнир общий двухдневный", –заметил президент Федерации шахмат Абхазии.Sputnik Абхазия оказывает информационную поддержку первому международному турниру "Абхазия.Тамыш-Village 2022".
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общество, очамчырский район, абхазия, шахматы

Международный шахтматный турнир пройдет в Тамыше

11:55 18.01.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук Шахматная доска
Шахматная доска - Sputnik Абхазия, 1920, 18.01.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Участники турнира будут играть в двух залах с соблюдением социальной дистанции, с использованием масок, дезенфицирующих средств и приборов для бесконтактного измерения температуры.
СУХУМ, 18 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Первый международный шахматный турнир "Абхазия.Тамыш-Village 2022" пройдет с 22 по 23 января в Тамыше, сообщил в интервью Sputnik президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба.
"Желающих принять участие очень много, мы набрали около 60 человек, шахматисты будут разных возрастов из Гагры, Гудауты, Гала, Ткуарчала, Очамчыры. Мы ограничили прием, приносим извинения и говорим, что из-за пандемии не можем больше принять", - подчеркнул он.
Помимо участников из Абхазии, в турнире будут представлены шахматисты из различных городов России – Москвы, Санкт-Петербурга, Обнинска, Ростова-на-Дону, Краснодара, Сочи.
"Среди них есть гроссмейстеры, мастера, чемпионы мира и Европы среди юношей, шахматисты, которые входят в топ российских гроссмейстеров. Турнир будет представительным, и борьба будет очень серьезная. Надеемся, что в следующем году не будет пандемии, и количество участников будет больше. Шахматный турнир мы панируем проводить ежегодно", – отметил Тужба.
В рамках турнира будут соблюдаться все санитарные требования в условиях пандемии коронавируса.
"Будут школьники, ветераны шахмат, женщины, девочки, турнир общий двухдневный", –заметил президент Федерации шахмат Абхазии.
Sputnik Абхазия оказывает информационную поддержку первому международному турниру "Абхазия.Тамыш-Village 2022".
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