https://sputnik-abkhazia.ru/20220118/mezhdunarodnyy-shakhtmatnyy-turnir-proydet-v-tamyshe-1037181726.html

Международный шахтматный турнир пройдет в Тамыше

Международный шахтматный турнир пройдет в Тамыше

Участники турнира будут играть в двух залах с соблюдением социальной дистанции, с использованием масок, дезенфицирующих средств и приборов для бесконтактного... 18.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-18T11:55+0300

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СУХУМ, 18 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Первый международный шахматный турнир "Абхазия.Тамыш-Village 2022" пройдет с 22 по 23 января в Тамыше, сообщил в интервью Sputnik президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба.Помимо участников из Абхазии, в турнире будут представлены шахматисты из различных городов России – Москвы, Санкт-Петербурга, Обнинска, Ростова-на-Дону, Краснодара, Сочи."Среди них есть гроссмейстеры, мастера, чемпионы мира и Европы среди юношей, шахматисты, которые входят в топ российских гроссмейстеров. Турнир будет представительным, и борьба будет очень серьезная. Надеемся, что в следующем году не будет пандемии, и количество участников будет больше. Шахматный турнир мы панируем проводить ежегодно", – отметил Тужба.В рамках турнира будут соблюдаться все санитарные требования в условиях пандемии коронавируса. "Будут школьники, ветераны шахмат, женщины, девочки, турнир общий двухдневный", –заметил президент Федерации шахмат Абхазии.Sputnik Абхазия оказывает информационную поддержку первому международному турниру "Абхазия.Тамыш-Village 2022".

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