https://sputnik-abkhazia.ru/20220118/politolog-o-situatsii-na-donbasse-diplomaticheskaya-igra-vokrug-zhizni-lyudey-1037182278.html

Политолог о ситуации на Донбассе: дипломатическая игра вокруг жизни людей

Политолог о ситуации на Донбассе: дипломатическая игра вокруг жизни людей

Кандидат политических наук Геворг Мирзаян в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию в Донбассе. 18.01.2022, Sputnik Абхазия

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Мирзаян Мирзаян

"Украинская сторона категорически отказывается выполнять Минские соглашения и регулярно обстреливает территории ЛНР и ДНР. С другой стороны, Киев не хочет признавать Минские соглашения недействительными. Ведь это "развяжет руки" Москве и снимет основания для санкций против России", – отметил политолог в эфире радио Sputnik.Массовые антиправительственные акции начались в юго-восточных областях Украины в конце февраля 2014 года. Они явились ответом местных жителей на насильственную смену власти в стране и последовавшую за этим попытку отмены Верховной Радой закона, предоставляющего русскому языку статус регионального. Центром противостояния пророссийски настроенных граждан с властью в Киеве стал Донбасс.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия, передает РИА Новости. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий.

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