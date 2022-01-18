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Политолог о ситуации на Донбассе: дипломатическая игра вокруг жизни людей
Политолог о ситуации на Донбассе: дипломатическая игра вокруг жизни людей
Кандидат политических наук Геворг Мирзаян в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию в Донбассе. 18.01.2022, Sputnik Абхазия
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Мирзаян
Мирзаян
"Украинская сторона категорически отказывается выполнять Минские соглашения и регулярно обстреливает территории ЛНР и ДНР. С другой стороны, Киев не хочет признавать Минские соглашения недействительными. Ведь это "развяжет руки" Москве и снимет основания для санкций против России", – отметил политолог в эфире радио Sputnik.Массовые антиправительственные акции начались в юго-восточных областях Украины в конце февраля 2014 года. Они явились ответом местных жителей на насильственную смену власти в стране и последовавшую за этим попытку отмены Верховной Радой закона, предоставляющего русскому языку статус регионального. Центром противостояния пророссийски настроенных граждан с властью в Киеве стал Донбасс.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия, передает РИА Новости. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий.
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Политолог о ситуации на Донбассе: дипломатическая игра вокруг жизни людей

12:55 18.01.2022 (обновлено: 13:11 18.01.2022)
Радио
Мирзаян
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Кандидат политических наук Геворг Мирзаян в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию в Донбассе.
"Украинская сторона категорически отказывается выполнять Минские соглашения и регулярно обстреливает территории ЛНР и ДНР. С другой стороны, Киев не хочет признавать Минские соглашения недействительными. Ведь это "развяжет руки" Москве и снимет основания для санкций против России", – отметил политолог в эфире радио Sputnik.
Массовые антиправительственные акции начались в юго-восточных областях Украины в конце февраля 2014 года. Они явились ответом местных жителей на насильственную смену власти в стране и последовавшую за этим попытку отмены Верховной Радой закона, предоставляющего русскому языку статус регионального. Центром противостояния пророссийски настроенных граждан с властью в Киеве стал Донбасс.
Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия, передает РИА Новости. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий.
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