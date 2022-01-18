https://sputnik-abkhazia.ru/20220118/professor-butenko-rasskazal-ob-effektivnosti-vaktsiny-sputnik-v-protiv-omikrona-1037187300.html

Профессор Бутенко рассказал об эффективности вакцины "Спутник V" против омикрона

Профессор Бутенко рассказал об эффективности вакцины "Спутник V" против омикрона

"Спутник V" хорошо себя проявляет против штамма коронавируса омикрон. Об этом заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова профессор, заведующий отделом... 18.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-18T14:52+0300

2022-01-18T14:52+0300

2022-01-18T14:57+0300

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Бутенко Бутенко

"Спутник" хорошо себя проявляет и лучше, чем зарубежные вакцины, по ряду причин технологического порядка. Это было сообщение директора института Гинзбурга. Вакцина "Спутник V" проявляет себя эффективно по отношению к омикрону, – сказал Бутенко.На вопрос о том, нельзя ли делать после прививки Pfizer бустерную дозу "Спутником V" и наоборот, профессор ответил: "можно". По его словам, антитела появляются и при комбинации разных типов вакцин.

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