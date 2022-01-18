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Самое высокое здание восстановят в Гудауте спустя тридцать лет
Самое высокое здание восстановят в Гудауте спустя тридцать лет
Строительство 19-этажного пансионата в центре Гудауты по проспекту Героев было остановлено в связи с началом Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993... 18.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-18T17:25+0300
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ГУДАУТА, 18 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Девятнадцатиэтажное здание недостроенного пансионата восстановят в Гудауте за счет средств частных инвесторов из Абхазии, рассказал корреспонденту Sputnik прораб объекта Владимир Уласенко. Он подчеркнул, что это здание самое большое в Гудауте. На первых двух этажах появятся ресторан, тренажерный зал, развлекательные заведения. Третий этаж будет предназначен для технологических задач, а остальные будут отведены под номера – по 20 номеров на каждом этаже, в том числе класса "люкс". На территории гостиницы также появится бассейн с подогревом, планируется строительство набережной, до которой около 200 метров. Инвесторы намерены запустить объект к концу года, если этому ничего не помешает. Прораб добавил, что здание это на протяжении десятилетий не раз подвергалось разграблению и пребывало в плачевном состоянии. "В техническом плане здание в нормальном состоянии, что подтвердила приглашенная комиссия, которая приняла решение о целесообразности восстановления этого объекта. Работы очень много, так как все разграблено и разломано. Украли все коммуникации, металл, проводку, мебель, окна выломаны", – отметил он. Специалист уверен, что после завершения восстановительных работ и облицовки фасада, которые проводятся по эскизам зарубежных дизайнеров, это здание станет одним из самых красивых во всей стране. Информацией о том, в какую сумму обойдется проект, Уласенко не обладает, но он сказал, что инвесторами выступают абхазские бизнесмены по фамилии Сичинава. Одним из успешных новых проектов, реализованных в Гудауте предпринимателями Сичинава, Уласенко назвал запуск двух корпусов гостиницы "Апсны", в десять и восемь этажей, на берегу поселка Бамбора, где он также работает прорабом. По его словам, там сейчас ведутся завершающие работы, и открытие объекта запланировано ближе к следующему летне-курортному сезону. Он добавил, что в корпусах "Апсны" будет оборудован ресторан, где можно проводить свадебные торжества, набережная уже готова, почти закончен бассейн с подогревом. Корпусы рассчитаны на 500 мест. В пансионате по проспекту Героев и пансионате "Апсны" появятся более ста рабочих мест, заключил прораб и заверил, что дороги, ведущие к объектам, будут отремонтированы.
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новости, строительство, туризм, гудаута

Самое высокое здание восстановят в Гудауте спустя тридцать лет

17:25 18.01.2022 (обновлено: 18:00 18.01.2022)
© Sputnik / Бадри Есиава Строительство 19-и этажного пансионата в центре Гудауты по проспекту Героев
Строительство 19-и этажного пансионата в центре Гудауты по проспекту Героев - Sputnik Абхазия, 1920, 18.01.2022
© Sputnik / Бадри Есиава
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Строительство 19-этажного пансионата в центре Гудауты по проспекту Героев было остановлено в связи с началом Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.
ГУДАУТА, 18 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Девятнадцатиэтажное здание недостроенного пансионата восстановят в Гудауте за счет средств частных инвесторов из Абхазии, рассказал корреспонденту Sputnik прораб объекта Владимир Уласенко.
Он подчеркнул, что это здание самое большое в Гудауте.
На первых двух этажах появятся ресторан, тренажерный зал, развлекательные заведения.
Третий этаж будет предназначен для технологических задач, а остальные будут отведены под номера – по 20 номеров на каждом этаже, в том числе класса "люкс".
"Объект, по примерным подсчетам, сможет принять около 700 постояльцев одновременно. Сейчас проходит подготовительный к отделочным работам этап. Убираем весь мусор, ломаем ветхие и ненужные стены, демонтируем старую систему вентиляции. Здесь вокруг были заросли, грязь и болото. Все это мы исправили. Благодаря местным коммунальным службам нам быстро подвели воду и электричество", – сказал Уласенко.
На территории гостиницы также появится бассейн с подогревом, планируется строительство набережной, до которой около 200 метров. Инвесторы намерены запустить объект к концу года, если этому ничего не помешает.
© Sputnik / Бадри Есиава Строительство 19-и этажного пансионата в центре Гудауты по проспекту Героев
Строительство 19-и этажного пансионата в центре Гудауты по проспекту Героев - Sputnik Абхазия, 1920, 18.01.2022
Строительство 19-и этажного пансионата в центре Гудауты по проспекту Героев
© Sputnik / Бадри Есиава
Прораб добавил, что здание это на протяжении десятилетий не раз подвергалось разграблению и пребывало в плачевном состоянии.
"В техническом плане здание в нормальном состоянии, что подтвердила приглашенная комиссия, которая приняла решение о целесообразности восстановления этого объекта. Работы очень много, так как все разграблено и разломано. Украли все коммуникации, металл, проводку, мебель, окна выломаны", – отметил он.
© Sputnik / Бадри Есиава Строительство 19-и этажного пансионата в центре Гудауты по проспекту Героев
Строительство 19-и этажного пансионата в центре Гудауты по проспекту Героев - Sputnik Абхазия, 1920, 18.01.2022
Строительство 19-и этажного пансионата в центре Гудауты по проспекту Героев
© Sputnik / Бадри Есиава
Специалист уверен, что после завершения восстановительных работ и облицовки фасада, которые проводятся по эскизам зарубежных дизайнеров, это здание станет одним из самых красивых во всей стране.
Информацией о том, в какую сумму обойдется проект, Уласенко не обладает, но он сказал, что инвесторами выступают абхазские бизнесмены по фамилии Сичинава. Одним из успешных новых проектов, реализованных в Гудауте предпринимателями Сичинава, Уласенко назвал запуск двух корпусов гостиницы "Апсны", в десять и восемь этажей, на берегу поселка Бамбора, где он также работает прорабом.
© Sputnik / Бадри Есиава Пансионат "Апсны" в посёлке Бамбора
Пансионат Апсны в посёлке Бамбора - Sputnik Абхазия
1/7
© Sputnik / Бадри Есиава
Пансионат "Апсны" в посёлке Бамбора
© Sputnik / Бадри Есиава Пансионат "Апсны" в посёлке Бамбора
Пансионат Апсны в посёлке Бамбора - Sputnik Абхазия
2/7
© Sputnik / Бадри Есиава
Пансионат "Апсны" в посёлке Бамбора
© Sputnik / Бадри Есиава Пансионат "Апсны" в посёлке Бамбора
Пансионат Апсны в посёлке Бамбора - Sputnik Абхазия
3/7
© Sputnik / Бадри Есиава
Пансионат "Апсны" в посёлке Бамбора
© Sputnik / Бадри Есиава Пансионат "Апсны" в посёлке Бамбора
Пансионат Апсны в посёлке Бамбора - Sputnik Абхазия
4/7
© Sputnik / Бадри Есиава
Пансионат "Апсны" в посёлке Бамбора
© Sputnik / Бадри Есиава Пансионат "Апсны" в посёлке Бамбора
Пансионат Апсны в посёлке Бамбора - Sputnik Абхазия
5/7
© Sputnik / Бадри Есиава
Пансионат "Апсны" в посёлке Бамбора
© Sputnik / Бадри Есиава Пансионат "Апсны" в посёлке Бамбора
Пансионат Апсны в посёлке Бамбора - Sputnik Абхазия
6/7
© Sputnik / Бадри Есиава
Пансионат "Апсны" в посёлке Бамбора
© Sputnik / Бадри Есиава Пансионат "Апсны" в посёлке Бамбора
Пансионат Апсны в посёлке Бамбора - Sputnik Абхазия
7/7
© Sputnik / Бадри Есиава
Пансионат "Апсны" в посёлке Бамбора
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© Sputnik / Бадри Есиава
Пансионат "Апсны" в посёлке Бамбора
2/7
© Sputnik / Бадри Есиава
Пансионат "Апсны" в посёлке Бамбора
3/7
© Sputnik / Бадри Есиава
Пансионат "Апсны" в посёлке Бамбора
4/7
© Sputnik / Бадри Есиава
Пансионат "Апсны" в посёлке Бамбора
5/7
© Sputnik / Бадри Есиава
Пансионат "Апсны" в посёлке Бамбора
6/7
© Sputnik / Бадри Есиава
Пансионат "Апсны" в посёлке Бамбора
7/7
© Sputnik / Бадри Есиава
Пансионат "Апсны" в посёлке Бамбора
По его словам, там сейчас ведутся завершающие работы, и открытие объекта запланировано ближе к следующему летне-курортному сезону.
Он добавил, что в корпусах "Апсны" будет оборудован ресторан, где можно проводить свадебные торжества, набережная уже готова, почти закончен бассейн с подогревом. Корпусы рассчитаны на 500 мест.
В пансионате по проспекту Героев и пансионате "Апсны" появятся более ста рабочих мест, заключил прораб и заверил, что дороги, ведущие к объектам, будут отремонтированы.
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