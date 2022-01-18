https://sputnik-abkhazia.ru/20220118/samoe-vysokoe-zdanie-vosstanovyat-v-gudaute-spustya-tridtsat-let-1037185427.html

Самое высокое здание восстановят в Гудауте спустя тридцать лет

Самое высокое здание восстановят в Гудауте спустя тридцать лет

Строительство 19-этажного пансионата в центре Гудауты по проспекту Героев было остановлено в связи с началом Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993... 18.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-18T17:25+0300

2022-01-18T17:25+0300

2022-01-18T18:00+0300

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ГУДАУТА, 18 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Девятнадцатиэтажное здание недостроенного пансионата восстановят в Гудауте за счет средств частных инвесторов из Абхазии, рассказал корреспонденту Sputnik прораб объекта Владимир Уласенко. Он подчеркнул, что это здание самое большое в Гудауте. На первых двух этажах появятся ресторан, тренажерный зал, развлекательные заведения. Третий этаж будет предназначен для технологических задач, а остальные будут отведены под номера – по 20 номеров на каждом этаже, в том числе класса "люкс". На территории гостиницы также появится бассейн с подогревом, планируется строительство набережной, до которой около 200 метров. Инвесторы намерены запустить объект к концу года, если этому ничего не помешает. Прораб добавил, что здание это на протяжении десятилетий не раз подвергалось разграблению и пребывало в плачевном состоянии. "В техническом плане здание в нормальном состоянии, что подтвердила приглашенная комиссия, которая приняла решение о целесообразности восстановления этого объекта. Работы очень много, так как все разграблено и разломано. Украли все коммуникации, металл, проводку, мебель, окна выломаны", – отметил он. Специалист уверен, что после завершения восстановительных работ и облицовки фасада, которые проводятся по эскизам зарубежных дизайнеров, это здание станет одним из самых красивых во всей стране. Информацией о том, в какую сумму обойдется проект, Уласенко не обладает, но он сказал, что инвесторами выступают абхазские бизнесмены по фамилии Сичинава. Одним из успешных новых проектов, реализованных в Гудауте предпринимателями Сичинава, Уласенко назвал запуск двух корпусов гостиницы "Апсны", в десять и восемь этажей, на берегу поселка Бамбора, где он также работает прорабом. По его словам, там сейчас ведутся завершающие работы, и открытие объекта запланировано ближе к следующему летне-курортному сезону. Он добавил, что в корпусах "Апсны" будет оборудован ресторан, где можно проводить свадебные торжества, набережная уже готова, почти закончен бассейн с подогревом. Корпусы рассчитаны на 500 мест. В пансионате по проспекту Героев и пансионате "Апсны" появятся более ста рабочих мест, заключил прораб и заверил, что дороги, ведущие к объектам, будут отремонтированы.

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