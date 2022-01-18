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https://sputnik-abkhazia.ru/20220118/stoimost-nefti-brent-vpervye-za-sem-let-prevysila-87-dollarov-1037178758.html
Стоимость нефти Brent впервые за семь лет превысила 87 долларов
Стоимость нефти Brent впервые за семь лет превысила 87 долларов
Коммерческие запасы нефти в США за первые семь дней 2022 года упали до минимума с октября 2018 года. 18.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-18T09:00+0300
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экономика
в мире
нефть
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СУХУМ, 18 янв – Sputnik. Стоимость нефти марки Brent впервые с октября 2014 года превысила отметку в 87 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 06:41, баррель североморской смеси торговался на уровне 87,31 доллара, дорожая на 0,84%, нефть марки WTI стоила 84,38, повышаясь в цене на 1,3%.Из-за снижения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, ОПЕК+ с мая прошлого года сократила разработку на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации условия соглашения корректировались. С августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022-го вернуться к прежним уровням.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220111/vzlet-tsen-bitva-za-kosmos-i-kitaytsy-chto-grozit-ekonomike-v-2022-m-1037081156.html
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экономика, в мире, нефть

Стоимость нефти Brent впервые за семь лет превысила 87 долларов

09:00 18.01.2022 (обновлено: 10:08 18.01.2022)
© Sputnik / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти в Татарстане
Добыча нефти в Татарстане - Sputnik Абхазия, 1920, 18.01.2022
© Sputnik / Максим Богодвид
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Коммерческие запасы нефти в США за первые семь дней 2022 года упали до минимума с октября 2018 года.
СУХУМ, 18 янв – Sputnik. Стоимость нефти марки Brent впервые с октября 2014 года превысила отметку в 87 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
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По состоянию на 06:41, баррель североморской смеси торговался на уровне 87,31 доллара, дорожая на 0,84%, нефть марки WTI стоила 84,38, повышаясь в цене на 1,3%.
Из-за снижения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, ОПЕК+ с мая прошлого года сократила разработку на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации условия соглашения корректировались.
С августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022-го вернуться к прежним уровням.
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