https://sputnik-abkhazia.ru/20220118/stoimost-nefti-brent-vpervye-za-sem-let-prevysila-87-dollarov-1037178758.html

Стоимость нефти Brent впервые за семь лет превысила 87 долларов

Стоимость нефти Brent впервые за семь лет превысила 87 долларов

Коммерческие запасы нефти в США за первые семь дней 2022 года упали до минимума с октября 2018 года. 18.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-18T09:00+0300

2022-01-18T09:00+0300

2022-01-18T10:08+0300

экономика

в мире

нефть

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СУХУМ, 18 янв – Sputnik. Стоимость нефти марки Brent впервые с октября 2014 года превысила отметку в 87 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 06:41, баррель североморской смеси торговался на уровне 87,31 доллара, дорожая на 0,84%, нефть марки WTI стоила 84,38, повышаясь в цене на 1,3%.Из-за снижения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, ОПЕК+ с мая прошлого года сократила разработку на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации условия соглашения корректировались. С августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022-го вернуться к прежним уровням.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220111/vzlet-tsen-bitva-za-kosmos-i-kitaytsy-chto-grozit-ekonomike-v-2022-m-1037081156.html

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экономика, в мире, нефть