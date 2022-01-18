https://sputnik-abkhazia.ru/20220118/takie-obstoyatelstva-shat-ipa-i-mirtskhulava-ob-ozhidaniyakh-ot-kongressa-naroda-abkhazii-1037177010.html

Такие обстоятельства: Шат-ипа и Мирцхулава об ожиданиях от "Конгресса народа Абхазии"

Такие обстоятельства: Шат-ипа и Мирцхулава об ожиданиях от "Конгресса народа Абхазии"

О задачах, стоящих перед новой общественной организацией "Конгресс народа Абхазии", в эфире радио Sputnik рассказали завотделом национальной экономики Центра... 18.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-18T14:55+0300

2022-01-18T14:55+0300

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такие обстоятельства

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Такие обстоятельства: Шат-ипа и Мирцхулава об ожиданиях от "Конгресса народа Абхазии" Такие обстоятельства: Шат-ипа и Мирцхулава об ожиданиях от "Конгресса народа Абхазии"

Для взаимодействия власти и общества создается общественная организация "Конгресс народа Абхазии". Первый съезд Конгресса пройдет в Абхазии 25 января. Подробнее об этом в эфире радио Sputnik рассказали заведующая отделом национальной экономики Центра социально-экономических исследований Хатуна Шат-ипа и экономист Центра Илона Мирцхулава. "В преддверии формирования такой организации нами были проведены различные научные мероприятия, которые обозначили необходимость формирования новой платформы для решения социально-экономических проблем, стоящих перед нашим обществом. За последние годы общественно-политическая ситуация складывается таким образом, как будто проблемы не у всего общества в целом, а только у нашей этнической группы – у абхазов. Поэтому цель формирования Конгресса – это объединение народа Абхазии, объединение всех этнических групп, проживающих в Абхазии, с целью укрепления стабильности нашей государственности", – рассказала Мирцхулава. Подробности слушайте в аудиофайле.

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2022

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

такие обстоятельства, общество, аудио