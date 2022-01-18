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Такие обстоятельства: Шат-ипа и Мирцхулава об ожиданиях от "Конгресса народа Абхазии"
Такие обстоятельства: Шат-ипа и Мирцхулава об ожиданиях от "Конгресса народа Абхазии"
О задачах, стоящих перед новой общественной организацией "Конгресс народа Абхазии", в эфире радио Sputnik рассказали завотделом национальной экономики Центра... 18.01.2022, Sputnik Абхазия
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Такие обстоятельства: Шат-ипа и Мирцхулава об ожиданиях от "Конгресса народа Абхазии"
Такие обстоятельства: Шат-ипа и Мирцхулава об ожиданиях от "Конгресса народа Абхазии"
Для взаимодействия власти и общества создается общественная организация "Конгресс народа Абхазии". Первый съезд Конгресса пройдет в Абхазии 25 января. Подробнее об этом в эфире радио Sputnik рассказали заведующая отделом национальной экономики Центра социально-экономических исследований Хатуна Шат-ипа и экономист Центра Илона Мирцхулава. "В преддверии формирования такой организации нами были проведены различные научные мероприятия, которые обозначили необходимость формирования новой платформы для решения социально-экономических проблем, стоящих перед нашим обществом. За последние годы общественно-политическая ситуация складывается таким образом, как будто проблемы не у всего общества в целом, а только у нашей этнической группы – у абхазов. Поэтому цель формирования Конгресса – это объединение народа Абхазии, объединение всех этнических групп, проживающих в Абхазии, с целью укрепления стабильности нашей государственности", – рассказала Мирцхулава. Подробности слушайте в аудиофайле.
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Такие обстоятельства: Шат-ипа и Мирцхулава об ожиданиях от "Конгресса народа Абхазии"

14:55 18.01.2022 (обновлено: 15:00 18.01.2022)
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Такие обстоятельства: Шат-ипа и Мирцхулава об ожиданиях от "Конгресса народа Абхазии"
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О задачах, стоящих перед новой общественной организацией "Конгресс народа Абхазии", в эфире радио Sputnik рассказали завотделом национальной экономики Центра социально-экономических исследований Хатуна Шат-ипа и экономист Центра Илона Мирцхулава.
Для взаимодействия власти и общества создается общественная организация "Конгресс народа Абхазии". Первый съезд Конгресса пройдет в Абхазии 25 января. Подробнее об этом в эфире радио Sputnik рассказали заведующая отделом национальной экономики Центра социально-экономических исследований Хатуна Шат-ипа и экономист Центра Илона Мирцхулава.
"В преддверии формирования такой организации нами были проведены различные научные мероприятия, которые обозначили необходимость формирования новой платформы для решения социально-экономических проблем, стоящих перед нашим обществом. За последние годы общественно-политическая ситуация складывается таким образом, как будто проблемы не у всего общества в целом, а только у нашей этнической группы – у абхазов. Поэтому цель формирования Конгресса – это объединение народа Абхазии, объединение всех этнических групп, проживающих в Абхазии, с целью укрепления стабильности нашей государственности", – рассказала Мирцхулава.
Подробности слушайте в аудиофайле.
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