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#Царев: разорвет ли Порошенко Украину и добьет ли ее Россия
#Царев: разорвет ли Порошенко Украину и добьет ли ее Россия
Устроит ли Порошенко революцию в ответ на преследования властей? Почему Банковая испугалась бывшего президента? Что может предпринять Россия, чтобы усугубить... 18.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-18T13:55+0300
2022-01-18T13:55+0300
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На эти и ряд других вопросов для "Sputnik на русском" ответил народный депутат Украины IV-VII созывов Олег Царев. Напомним, 17 января 2022 года самолет, на борту которого экс-президент Украины Петр Порошенко прибыл на Украину из Варшавы, приземлился в аэропорту "Киев". Порошенко ранее заявил о намерении в вернуться на Украину, где ему должны избрать меру пресечения по делу о госизмене при организации поставок угля из неподконтрольных районов Донбасса. Несколько тысяч сторонников экс-главы украинского государства встретили его в аэропорту.
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видео, украина, мультимедиа, видео
#Царев: разорвет ли Порошенко Украину и добьет ли ее Россия
13:55 18.01.2022 (обновлено: 15:46 18.01.2022)
Устроит ли Порошенко революцию в ответ на преследования властей? Почему Банковая испугалась бывшего президента? Что может предпринять Россия, чтобы усугубить ситуацию в незалежной? Как Путин и Байден договорились делить Украину?
На эти и ряд других вопросов для "Sputnik на русском" ответил народный депутат Украины IV-VII созывов Олег Царев. Напомним, 17 января 2022 года самолет, на борту которого экс-президент Украины Петр Порошенко прибыл на Украину из Варшавы, приземлился в аэропорту "Киев".
Порошенко ранее заявил о намерении в вернуться на Украину, где ему должны избрать меру пресечения по делу о госизмене при организации поставок угля из неподконтрольных районов Донбасса.
Несколько тысяч сторонников экс-главы украинского государства встретили его в аэропорту.