https://sputnik-abkhazia.ru/20220118/tsarev-razorvet-li-poroshenko-ukrainu-i-dobet-li-ee-rossiya-1037185328.html

#Царев: разорвет ли Порошенко Украину и добьет ли ее Россия

#Царев: разорвет ли Порошенко Украину и добьет ли ее Россия

Устроит ли Порошенко революцию в ответ на преследования властей? Почему Банковая испугалась бывшего президента? Что может предпринять Россия, чтобы усугубить... 18.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-18T13:55+0300

2022-01-18T13:55+0300

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На эти и ряд других вопросов для "Sputnik на русском" ответил народный депутат Украины IV-VII созывов Олег Царев. Напомним, 17 января 2022 года самолет, на борту которого экс-президент Украины Петр Порошенко прибыл на Украину из Варшавы, приземлился в аэропорту "Киев". Порошенко ранее заявил о намерении в вернуться на Украину, где ему должны избрать меру пресечения по делу о госизмене при организации поставок угля из неподконтрольных районов Донбасса. Несколько тысяч сторонников экс-главы украинского государства встретили его в аэропорту.

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