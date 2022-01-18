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Врач о купаниях в ледяной воде в Крещение: перенесшим ковид советую воздержаться
Врач о купаниях в ледяной воде в Крещение: перенесшим ковид советую воздержаться
Советами о том, как вести себя желающим совершить обряд омовения в Крещение, в эфире радио Sputnik Абхазия поделилась врач-терапевт Лариса Чкадуа. 18.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-18T11:09+0300
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Врач о рождественских купаниях в пандемию
Врач о рождественских купаниях в пандемию
Главное, что посоветовала доктор, избегать большого скопления людей, так как многие пренебрегают ношением медицинских масок. "Тем, кто перенес коронавирус в прошлом году, а он в основном сопровождался двусторонней пневмонией, я бы совсем не рекомендовала купаться. Пожилым надо быть очень осторожными. Мы все южане, мы не привыкли к таким холодам. После ковида иммунитет ослаблен. Многие имеют сопутствующие заболевания. Поэтому всем перенесшим ковид я бы посоветовала воздержаться", – отметила врач. Подробности слушайте в аудиофайле.
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крещение господне, коронавирус в абхазии: экономика и социальная сфера, подкасты, аудио

Врач о купаниях в ледяной воде в Крещение: перенесшим ковид советую воздержаться

11:09 18.01.2022
Радио
Врач о рождественских купаниях в пандемию
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Советами о том, как вести себя желающим совершить обряд омовения в Крещение, в эфире радио Sputnik Абхазия поделилась врач-терапевт Лариса Чкадуа.
Главное, что посоветовала доктор, избегать большого скопления людей, так как многие пренебрегают ношением медицинских масок.
"Тем, кто перенес коронавирус в прошлом году, а он в основном сопровождался двусторонней пневмонией, я бы совсем не рекомендовала купаться. Пожилым надо быть очень осторожными. Мы все южане, мы не привыкли к таким холодам. После ковида иммунитет ослаблен. Многие имеют сопутствующие заболевания. Поэтому всем перенесшим ковид я бы посоветовала воздержаться", – отметила врач.
Подробности слушайте в аудиофайле.
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