https://sputnik-abkhazia.ru/20220118/vrach-o-kupaniyakh-v-ledyanoy-vode-v-kreschenie-perenesshim-kovid-sovetuyu-vozderzhatsya--1037173498.html
Врач о купаниях в ледяной воде в Крещение: перенесшим ковид советую воздержаться
Врач о купаниях в ледяной воде в Крещение: перенесшим ковид советую воздержаться
Советами о том, как вести себя желающим совершить обряд омовения в Крещение, в эфире радио Sputnik Абхазия поделилась врач-терапевт Лариса Чкадуа. 18.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-18T11:09+0300
2022-01-18T11:09+0300
2022-01-18T11:09+0300
радио
крещение господне
коронавирус в абхазии: экономика и социальная сфера
подкасты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/11/1037173433_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e3514bb6926c532657dba83b1586e5f1.jpg
Врач о рождественских купаниях в пандемию
Врач о рождественских купаниях в пандемию
Главное, что посоветовала доктор, избегать большого скопления людей, так как многие пренебрегают ношением медицинских масок. "Тем, кто перенес коронавирус в прошлом году, а он в основном сопровождался двусторонней пневмонией, я бы совсем не рекомендовала купаться. Пожилым надо быть очень осторожными. Мы все южане, мы не привыкли к таким холодам. После ковида иммунитет ослаблен. Многие имеют сопутствующие заболевания. Поэтому всем перенесшим ковид я бы посоветовала воздержаться", – отметила врач. Подробности слушайте в аудиофайле.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/11/1037173433_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_30e8810555042cd89bae0f481e53880b.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
крещение господне, коронавирус в абхазии: экономика и социальная сфера, подкасты, аудио
Врач о купаниях в ледяной воде в Крещение: перенесшим ковид советую воздержаться
Советами о том, как вести себя желающим совершить обряд омовения в Крещение, в эфире радио Sputnik Абхазия поделилась врач-терапевт Лариса Чкадуа.
Главное, что посоветовала доктор, избегать большого скопления людей, так как многие пренебрегают ношением медицинских масок.
"Тем, кто перенес коронавирус в прошлом году, а он в основном сопровождался двусторонней пневмонией, я бы совсем не рекомендовала купаться. Пожилым надо быть очень осторожными. Мы все южане, мы не привыкли к таким холодам. После ковида иммунитет ослаблен. Многие имеют сопутствующие заболевания. Поэтому всем перенесшим ковид я бы посоветовала воздержаться", – отметила врач.
Подробности слушайте в аудиофайле.