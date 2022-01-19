https://sputnik-abkhazia.ru/20220119/esche-tri-patsienta-s-covid-19-skonchalis-v-gudautskom-gospitale-1037210438.html

Еще три пациента с COVID-19 скончались в Гудаутском госпитале

Еще три пациента с COVID-19 скончались в Гудаутском госпитале

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 39243 человека. Зарегистрировано 580 летальных случаев. Выздоровели 34140... 19.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-19T23:09+0300

2022-01-19T23:09+0300

2022-01-19T23:15+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

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СУХУМ, 19 янв - Sputnik. Три пациента с COVID-19, две женщины 81 и 82 лет, мужчина 37 лет, скончались в Гудаутском госпитале, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 86 пациентов, в тяжелом состоянии 36 человек, состояние здоровья 50 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 40 пациентов, 20 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 11, в Гагрской ЦРБ – 22, 4 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

абхазия, медицина, мировая пандемия коронавируса covid-19