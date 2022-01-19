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Еще три пациента с COVID-19 скончались в Гудаутском госпитале
Еще три пациента с COVID-19 скончались в Гудаутском госпитале
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 39243 человека. Зарегистрировано 580 летальных случаев. Выздоровели 34140... 19.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-19T23:09+0300
2022-01-19T23:09+0300
2022-01-19T23:15+0300
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СУХУМ, 19 янв - Sputnik. Три пациента с COVID-19, две женщины 81 и 82 лет, мужчина 37 лет, скончались в Гудаутском госпитале, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 86 пациентов, в тяжелом состоянии 36 человек, состояние здоровья 50 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 40 пациентов, 20 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 11, в Гагрской ЦРБ – 22, 4 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов.
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абхазия, медицина, мировая пандемия коронавируса covid-19
Еще три пациента с COVID-19 скончались в Гудаутском госпитале
23:09 19.01.2022 (обновлено: 23:15 19.01.2022)
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 39243 человека. Зарегистрировано 580 летальных случаев. Выздоровели 34140 человек.
СУХУМ, 19 янв - Sputnik. Три пациента с COVID-19, две женщины 81 и 82 лет, мужчина 37 лет, скончались в Гудаутском госпитале, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса.
Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 128 человек из 410 протестированных в Абхазии.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 86 пациентов, в тяжелом состоянии 36 человек, состояние здоровья 50 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 40 пациентов, 20 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 11, в Гагрской ЦРБ – 22, 4 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов.