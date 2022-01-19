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Игумен Игнатий о празднике Крещения: обновляется естество, человечество, вся планета

Игумен Игнатий о празднике Крещения: обновляется естество, человечество, вся планета

Настоятель Каманского монастыря Святого Иоанна Златоуста игумен Игнатий (Киут) в эфире радио Sputnik рассказал о значении праздника Крещения Господнего для... 19.01.2022, Sputnik Абхазия

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Игумен Игнатий о празднике Крещения: обновляется естество, человечество, вся планета Игумен Игнатий о празднике Крещения: обновляется естество, человечество, вся планета

19 января православные христиане отмечают Крещение Господне, или Богоявление.В церковной традиции праздник получил название Богоявление (греч. Эпифания, Теофания. - прим. ред.), потому что во время Крещения Иисуса Христа произошло особое явление всех трех лиц Божества: Бог Отец с небес свидетельствовал о крещаемом Сыне и Дух Святой в виде голубя сошел на Иисуса, подтверждая таким образом Слово Отца.В праздник Крещения освящают воду в храмах и на водоемах. Считается, что крещенская вода исцеляет душу и тело.Крещение Господне – один из главных христианских праздников, который с нетерпением ожидают православные верующие, сказал в интервью Sputnik настоятель Каманского монастыря Святого Иоанна Златоуста игумен Игнатий (Киут)."В этот день обновляется естество, все человечество, обновляется вся планета, которая большей частью состоит из воды, и мы состоим из воды. Конечно же, важно встречать Крещение покаянием, мирным сердцем… Если говорить о духовно-нравственном догматическом значении праздника святого Крещения, то сам Господь крестился, хотя он не нуждался в крещении, не нуждался в очищении, в обелении. Он крестился, показал нам пример, как соединиться с Богом, с самим Христом. Мы через крещение получаем божественное имя Иисуса Христа, называемся христианами", – сказал игумен Игнатий (Киут).

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