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Крещение Господне: праздник Богоявления в Сухумском соборе
Крещение Господне: праздник Богоявления в Сухумском соборе
Во всех православных храмах Абхазии прошли богослужения в честь одного из главных христианских праздников – Крещения Господня, или Богоявления. 19.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-19T20:10+0300
2022-01-19T20:10+0300
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19 января (6 января по старому стилю) православные христиане празднуют день Крещения Господня. В этот день православная церковь вспоминает, как Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа в реке Иордан. Праздник также называется Богоявлением, потому что в этот день Бог явил себя миру в виде Пресвятой Троицы.Крещенскую службу в сухумском Кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы проводил глава Абхазской Православной Церкви иерей Виссарион (Аплиаа). На богослужение пришло большое количество верующих.
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видео, абхазия, крещение господне, религия, мультимедиа, сухум, видео
Крещение Господне: праздник Богоявления в Сухумском соборе
Во всех православных храмах Абхазии прошли богослужения в честь одного из главных христианских праздников – Крещения Господня, или Богоявления.
19 января (6 января по старому стилю) православные христиане празднуют
день Крещения Господня. В этот день православная церковь вспоминает, как Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа в реке Иордан. Праздник также называется Богоявлением, потому что в этот день Бог явил себя миру в виде Пресвятой Троицы.
Крещенскую службу в сухумском Кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы проводил глава Абхазской Православной Церкви иерей Виссарион (Аплиаа). На богослужение пришло большое количество верующих.