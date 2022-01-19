https://sputnik-abkhazia.ru/20220119/kreschenie-gospodne-prazdnik-bogoyavleniya-v-sukhumskom-sobore-1037209699.html

Крещение Господне: праздник Богоявления в Сухумском соборе

Крещение Господне: праздник Богоявления в Сухумском соборе

Во всех православных храмах Абхазии прошли богослужения в честь одного из главных христианских праздников – Крещения Господня, или Богоявления. 19.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-19T20:10+0300

2022-01-19T20:10+0300

2022-01-19T20:10+0300

в абхазии

видео

абхазия

крещение господне

религия

мультимедиа

сухум

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/13/1037208839_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_f8ee3269bdd6149acbf207ff38714952.jpg

19 января (6 января по старому стилю) православные христиане празднуют день Крещения Господня. В этот день православная церковь вспоминает, как Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа в реке Иордан. Праздник также называется Богоявлением, потому что в этот день Бог явил себя миру в виде Пресвятой Троицы.Крещенскую службу в сухумском Кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы проводил глава Абхазской Православной Церкви иерей Виссарион (Аплиаа). На богослужение пришло большое количество верующих.

абхазия

сухум

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, абхазия, крещение господне, религия, мультимедиа, сухум, видео