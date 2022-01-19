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Крещение Господне в сухумском Кафедральном соборе
Крещение Господне в сухумском Кафедральном соборе
Во всех православных храмах Абхазии прошли богослужения в честь одного из главных христианских праздников – Крещения Господня, или Богоявления. 19.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-19T18:20+0300
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Крещенскую службу в сухумском Кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы проводил глава Абхазской Православной Церкви иерей Виссарион (Аплиаа). На богослужение пришло большое количество верующих.Главная традиция праздника Крещение Господня – освящение воды в храмах и на водоемах накануне, 18 января, и непосредственно в день Богоявления – 19 января на Божественной литургии. Крещенская вода считается святыней, исцеляющей душу и тело. Многие верующие пришли в сухумский Кафедральный собор с емкостями, чтобы набрать освященной воды. Помимо этого, в купели храма состоялся обряд крещения.19 января (6 января по старому стилю) православные христиане по всему миру празднуют день Крещения Господня. В этот день Православная Церковь вспоминает, как Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа в реке Иордан. Праздник также называется Богоявлением, потому что в этот день Бог явил себя миру в виде Пресвятой Троицы.
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крещение, мультимедиа, фото, фото , абхазия, религия, сухум

Крещение Господне в сухумском Кафедральном соборе

18:20 19.01.2022
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Во всех православных храмах Абхазии прошли богослужения в честь одного из главных христианских праздников – Крещения Господня, или Богоявления.
Крещенскую службу в сухумском Кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы проводил глава Абхазской Православной Церкви иерей Виссарион (Аплиаа). На богослужение пришло большое количество верующих.
Главная традиция праздника Крещение Господня – освящение воды в храмах и на водоемах накануне, 18 января, и непосредственно в день Богоявления – 19 января на Божественной литургии.
Крещенская вода считается святыней, исцеляющей душу и тело. Многие верующие пришли в сухумский Кафедральный собор с емкостями, чтобы набрать освященной воды. Помимо этого, в купели храма состоялся обряд крещения.
19 января (6 января по старому стилю) православные христиане по всему миру празднуют день Крещения Господня. В этот день Православная Церковь вспоминает, как Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа в реке Иордан. Праздник также называется Богоявлением, потому что в этот день Бог явил себя миру в виде Пресвятой Троицы.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Православные христиане Абхазии отметили Крещение Господне.

Православные христиане Абхазии отметили Крещение Господне. - Sputnik Абхазия
1/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Православные христиане Абхазии отметили Крещение Господне.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Богослужения прошли во всех храмах республики, в том числе в сухумском Кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы.

Богослужения прошли во всех храмах республики, в том числе в сухумском Кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы. - Sputnik Абхазия
2/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Богослужения прошли во всех храмах республики, в том числе в сухумском Кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Божественную литургию провел глава Абхазской Православной Церкви иерей Виссарион (Аплиаа).

Божественную литургию провел глава Абхазской Православной Церкви иерей Виссарион (Аплиаа). - Sputnik Абхазия
3/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Божественную литургию провел глава Абхазской Православной Церкви иерей Виссарион (Аплиаа).

© Sputnik / Томас Тхайцук

В этот день Православная Церковь вспоминает, как Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа в реке Иордан.

В этот день Православная Церковь вспоминает, как Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа в реке Иордан. - Sputnik Абхазия
4/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

В этот день Православная Церковь вспоминает, как Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа в реке Иордан.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Иерей окропляет верующих освященной водой.

Иерей окропляет верующих освященной водой. - Sputnik Абхазия
5/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Иерей окропляет верующих освященной водой.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На праздник Крещения Господня в сухумский собор пришло большое количество христиан.

На праздник Крещения Господня в сухумский собор пришло большое количество христиан. - Sputnik Абхазия
6/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

На праздник Крещения Господня в сухумский собор пришло большое количество христиан.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Освященная крещенская вода считается святыней, исцеляющей душу и тело.

Освященная крещенская вода считается святыней, исцеляющей душу и тело. - Sputnik Абхазия
7/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Освященная крещенская вода считается святыней, исцеляющей душу и тело.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Праздник также называется Богоявлением, потому что в этот день Бог явил себя миру в виде Пресвятой Троицы.

Праздник также называется Богоявлением, потому что в этот день Бог явил себя миру в виде Пресвятой Троицы. - Sputnik Абхазия
8/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Праздник также называется Богоявлением, потому что в этот день Бог явил себя миру в виде Пресвятой Троицы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Отец Виссарион обращается к Всевышнему с просьбой о милости и прощении.

Отец Виссарион обращается к Всевышнему с просьбой о милости и прощении. - Sputnik Абхазия
9/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Отец Виссарион обращается к Всевышнему с просьбой о милости и прощении.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В светлый праздник многие решили покреститься.

В светлый праздник многие решили покреститься. - Sputnik Абхазия
10/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

В светлый праздник многие решили покреститься.

© Sputnik / Томас Тхайцук

А кто-то крестил своих детей.

А кто-то крестил своих детей. - Sputnik Абхазия
11/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

А кто-то крестил своих детей.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Крещение Господне (Богоявление) входит в число двунадесятых праздников.

Крещение Господне (Богоявление) входит в число двунадесятых праздников. - Sputnik Абхазия
12/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Крещение Господне (Богоявление) входит в число двунадесятых праздников.

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