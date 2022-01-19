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Крещение Господне в сухумском Кафедральном соборе

Крещение Господне в сухумском Кафедральном соборе

Во всех православных храмах Абхазии прошли богослужения в честь одного из главных христианских праздников – Крещения Господня, или Богоявления. 19.01.2022, Sputnik Абхазия

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Крещенскую службу в сухумском Кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы проводил глава Абхазской Православной Церкви иерей Виссарион (Аплиаа). На богослужение пришло большое количество верующих.Главная традиция праздника Крещение Господня – освящение воды в храмах и на водоемах накануне, 18 января, и непосредственно в день Богоявления – 19 января на Божественной литургии. Крещенская вода считается святыней, исцеляющей душу и тело. Многие верующие пришли в сухумский Кафедральный собор с емкостями, чтобы набрать освященной воды. Помимо этого, в купели храма состоялся обряд крещения.19 января (6 января по старому стилю) православные христиане по всему миру празднуют день Крещения Господня. В этот день Православная Церковь вспоминает, как Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа в реке Иордан. Праздник также называется Богоявлением, потому что в этот день Бог явил себя миру в виде Пресвятой Троицы.

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крещение, мультимедиа, фото, фото , абхазия, религия, сухум