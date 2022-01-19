Крещение Господне в сухумском Кафедральном соборе

Крещенскую службу в сухумском Кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы проводил глава Абхазской Православной Церкви иерей Виссарион (Аплиаа). На богослужение пришло большое количество верующих.Главная традиция праздника Крещение Господня – освящение воды в храмах и на водоемах накануне, 18 января, и непосредственно в день Богоявления – 19 января на Божественной литургии. Крещенская вода считается святыней, исцеляющей душу и тело. Многие верующие пришли в сухумский Кафедральный собор с емкостями, чтобы набрать освященной воды. Помимо этого, в купели храма состоялся обряд крещения.19 января (6 января по старому стилю) православные христиане по всему миру празднуют день Крещения Господня. В этот день Православная Церковь вспоминает, как Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа в реке Иордан. Праздник также называется Богоявлением, потому что в этот день Бог явил себя миру в виде Пресвятой Троицы.
Во всех православных храмах Абхазии прошли богослужения в честь одного из главных христианских праздников – Крещения Господня, или Богоявления.
Крещенскую службу в сухумском Кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы проводил глава Абхазской Православной Церкви иерей Виссарион (Аплиаа). На богослужение пришло большое количество верующих.
Главная традиция праздника Крещение Господня – освящение воды в храмах и на водоемах накануне, 18 января, и непосредственно в день Богоявления – 19 января на Божественной литургии.
Крещенская вода считается святыней, исцеляющей душу и тело. Многие верующие пришли в сухумский Кафедральный собор с емкостями, чтобы набрать освященной воды. Помимо этого, в купели храма состоялся обряд крещения.
19 января (6 января по старому стилю) православные христиане по всему миру празднуют день Крещения Господня. В этот день Православная Церковь вспоминает, как Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа в реке Иордан. Праздник также называется Богоявлением, потому что в этот день Бог явил себя миру в виде Пресвятой Троицы.