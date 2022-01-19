https://sputnik-abkhazia.ru/20220119/na-video-popal-udar-molniey-v-samolet-pri-posadke-v-sochi-1037199105.html

На видео попал удар молнией в самолет при посадке в Сочи

На видео попал удар молнией в самолет при посадке в Сочи

В Краснодарском крае действует четыре экстренных предупреждения. 19.01.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 19 янв – Sputnik. В самолет во время посадки в Сочи попала молния, одна из пассажирок рейса выложила видео с кадрами инцидента. Инцидент произошел вечером 18 января: воздушное судно отстранили от полетов, чтобы проверить техническое состояние, никто не пострадал. Во вторник в Сочи также не смогли приземлиться несколько самолетов из-за сильного ветра, они улетели на запасные аэродромы в Анапу и Минеральные Воды.В Сочи до 18 января синоптики прогнозировали сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду.

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россия, сочи, непогода, аэропорт сочи