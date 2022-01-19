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На видео попал удар молнией в самолет при посадке в Сочи
На видео попал удар молнией в самолет при посадке в Сочи
В Краснодарском крае действует четыре экстренных предупреждения. 19.01.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 19 янв – Sputnik. В самолет во время посадки в Сочи попала молния, одна из пассажирок рейса выложила видео с кадрами инцидента. Инцидент произошел вечером 18 января: воздушное судно отстранили от полетов, чтобы проверить техническое состояние, никто не пострадал. Во вторник в Сочи также не смогли приземлиться несколько самолетов из-за сильного ветра, они улетели на запасные аэродромы в Анапу и Минеральные Воды.В Сочи до 18 января синоптики прогнозировали сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду.
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россия, сочи, непогода, аэропорт сочи

На видео попал удар молнией в самолет при посадке в Сочи

10:10 19.01.2022 (обновлено: 10:50 19.01.2022)
© Sputnik / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе над Москвой
Пассажирский самолет в небе над Москвой - Sputnik Абхазия, 1920, 19.01.2022
© Sputnik / Владимир Сергеев
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В Краснодарском крае действует четыре экстренных предупреждения.
СУХУМ, 19 янв – Sputnik. В самолет во время посадки в Сочи попала молния, одна из пассажирок рейса выложила видео с кадрами инцидента.
Инцидент произошел вечером 18 января: воздушное судно отстранили от полетов, чтобы проверить техническое состояние, никто не пострадал.
Во вторник в Сочи также не смогли приземлиться несколько самолетов из-за сильного ветра, они улетели на запасные аэродромы в Анапу и Минеральные Воды.
В Сочи до 18 января синоптики прогнозировали сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду.
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