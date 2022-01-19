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https://sputnik-abkhazia.ru/20220119/pevets-alamysa-tvorcheskiy-put-mikhaila-lakrba-1037197250.html
"Певец аламыса": творческий путь Михаила Лакрба
"Певец аламыса": творческий путь Михаила Лакрба
Один из самых талантливых абхазских писателей XX столетия – Михаил Александрович Лакрба родился 19 января 1901 года. Его новеллы стали известны далеко за... 19.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-19T09:15+0300
2022-01-19T10:14+0300
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Михаил Лакрба родился 19 января 1901 года в селе Мархяул, Гулрыпшского района Абхазии.SputnikПосле установления советской власти в Абхазии с 1921 по 1925 годы он работал соредактором первой абхазской советской газеты "Апсны капш" ("Красная Абхазия").В 1929 году окончил юридическо-экономический факультет Тбилисского политехнического института. В 1930 году Лакрба поехал в Москву и поступил на высшие курсы сценаристов и кинорежиссеров. Окончив их, начал работать на кинофабрике "Восток-кино" ассистентом режиссера и киносценаристом. В начале Великой Отечественной войны Михаил Лакрба добровольцем поехал на фронт. Работал в дивизионной газете "На штурм врага", участвовал в боях за оборону Севастополя. В 1942 году при участии в боях за оборону Севастополя попал в немецкий плен. В августе 1944 года вернулся в Сухум.Наибольшую известность Михаилу Лакрба принесли произведения "Абхазские новеллы" и "Аламыс", вышедшие в издательстве "Советский писатель" в Москве в 1957 и 1961 годах.Михаила Лакрба в абхазской литературе называют "Аламыс азышәаҳәаҩ" (Певец аламыса) (аламыс – совесть на абхазском языке, кодекс нравственных принципов поведения абхазов - ред.). Новеллы Лакрба переведены на многие языки мира. Появление в национальной литературе новелл Михаила Лакрба стало большим событием. Абхазский читатель с интересом воспринял произведения, которые насыщены традиционными понятиями, такими как "аламыс" и "апсуара".Все новеллы писателя рассказывают о разных жизненных ситуациях, в которых герои проявляют мужество, приверженность традициям, гостеприимству. В качестве примера можно взять диалог Ханашва Цугба из новеллы "Гость" с убийцей своего сына. Несмотря на то, что гость отнял жизнь у сына Ханашва, он не стал мстить ему, так как убийца был у него в гостях."– Сойди, мой гость! Сойди! Здесь нет никого. Все ушли.И когда черкес спустился, старик дрожащей рукой протянул ему сумку.– Возьми, – сказал он. – Здесь еды на два дня. Поспеши домой, дад! Лесом ближе пройти к перевалу. Ночь темна, тебя никто не увидит.Низко-низко склонился перед стариком гость и приложил к губам край его черкески. Потом выпрямился и, не сказав ни слова, вышел из апацхи"По комедийным произведениям Михаила Лакрба "Потомок Гечей", "В овраге Сабыды", исторической драме "Данакай", драме "Чудесный сплав" делали театральные постановки и снимали кинокартины.В 1957 году Михаил Лакрба издал книгу "Очерки истории абхазского театрального искусства" тиражом в пять тысяч экземпляров.Новеллы Лакрба лаконичны, описывают различные жизненные происшествия и поступки людей.Михаил Лакрба ушел из жизни 15 октября 1965 года. Похоронен в пантеоне писателей и общественных деятелей Абхазии на Сухумской горе.В 2011 году вышла аудиокнига "Аламыс" на абхазском языке. В нее вошли 10 самых популярных новелл одного из ярчайших абхазских писателей Михаила Лакрба. Тираж издания составил пять тысяч экземпляров. Новеллы читали артисты Абхазского государственного драматического театра Сырбей Сангулия и Роман Сабуа. Текст сопровождают абхазские мелодии, исполняемые на народных инструментах.28 февраля 2018 года в Государственном Русском театре драмы имени Фазиля Искандера состоялась премьера киноальманаха абхазских режиссеров "7 новелл", снятых по произведениям Михаила Лакрба. Съемки киноальманаха начались в августе 2017 года, завершились в январе 2018 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20180119/paciya-o-mixe-lakba-tvorcheskaya-lichnost-o-kotoroj-my-ne-vse-eshhe-znaem-1022945339.html
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культура, абхазия, писатель

"Певец аламыса": творческий путь Михаила Лакрба

09:15 19.01.2022 (обновлено: 10:14 19.01.2022)
© Foto / предоставил Анатолием ЛагулааМиха Лакрба
Миха Лакрба - Sputnik Абхазия, 1920, 19.01.2022
© Foto / предоставил Анатолием Лагулаа
Подписаться на
Один из самых талантливых абхазских писателей XX столетия – Михаил Александрович Лакрба родился 19 января 1901 года. Его новеллы стали известны далеко за пределами республики и переведены на многие языки мира.
Михаил Лакрба родился 19 января 1901 года в селе Мархяул, Гулрыпшского района Абхазии.
Sputnik
После установления советской власти в Абхазии с 1921 по 1925 годы он работал соредактором первой абхазской советской газеты "Апсны капш" ("Красная Абхазия").
Рита Пация - Sputnik Абхазия, 1920, 19.01.2018
Радио
Пация о Михе Лакрба: творческая личность, о которой мы не все еще знаем
19 января 2018, 20:05
В 1929 году окончил юридическо-экономический факультет Тбилисского политехнического института. В 1930 году Лакрба поехал в Москву и поступил на высшие курсы сценаристов и кинорежиссеров. Окончив их, начал работать на кинофабрике "Восток-кино" ассистентом режиссера и киносценаристом. В начале Великой Отечественной войны Михаил Лакрба добровольцем поехал на фронт. Работал в дивизионной газете "На штурм врага", участвовал в боях за оборону Севастополя. В 1942 году при участии в боях за оборону Севастополя попал в немецкий плен. В августе 1944 года вернулся в Сухум.
Наибольшую известность Михаилу Лакрба принесли произведения "Абхазские новеллы" и "Аламыс", вышедшие в издательстве "Советский писатель" в Москве в 1957 и 1961 годах.

"О душе народа, об аламысе я собрал эти устные рассказы, услышанные в разные годы", – говорил Михаил Лакрба.

Михаила Лакрба в абхазской литературе называют "Аламыс азышәаҳәаҩ" (Певец аламыса) (аламыс – совесть на абхазском языке, кодекс нравственных принципов поведения абхазов - ред.). Новеллы Лакрба переведены на многие языки мира. Появление в национальной литературе новелл Михаила Лакрба стало большим событием. Абхазский читатель с интересом воспринял произведения, которые насыщены традиционными понятиями, такими как "аламыс" и "апсуара".
© Sputnik / Томас ТхайцукКниги Михи Лакрба
Книги Михи Лакрба - Sputnik Абхазия
1/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Книги Михи Лакрба
© Sputnik / Томас ТхайцукКниги Михи Лакрба
Книги Михи Лакрба - Sputnik Абхазия
2/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Книги Михи Лакрба
© Sputnik / Томас ТхайцукКниги Михи Лакрба
Книги Михи Лакрба - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Книги Михи Лакрба
© Sputnik / Томас ТхайцукКниги Михи Лакрба
Книги Михи Лакрба - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Книги Михи Лакрба
© Sputnik / Томас ТхайцукКниги Михи Лакрба
Книги Михи Лакрба - Sputnik Абхазия
5/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Книги Михи Лакрба
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Книги Михи Лакрба
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Книги Михи Лакрба
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Книги Михи Лакрба
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Книги Михи Лакрба
5/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Книги Михи Лакрба
Все новеллы писателя рассказывают о разных жизненных ситуациях, в которых герои проявляют мужество, приверженность традициям, гостеприимству. В качестве примера можно взять диалог Ханашва Цугба из новеллы "Гость" с убийцей своего сына. Несмотря на то, что гость отнял жизнь у сына Ханашва, он не стал мстить ему, так как убийца был у него в гостях.

"– Сойди, мой гость! Сойди! Здесь нет никого. Все ушли.
И когда черкес спустился, старик дрожащей рукой протянул ему сумку.
– Возьми, – сказал он. – Здесь еды на два дня. Поспеши домой, дад! Лесом ближе пройти к перевалу. Ночь темна, тебя никто не увидит.
Низко-низко склонился перед стариком гость и приложил к губам край его черкески. Потом выпрямился и, не сказав ни слова, вышел из апацхи"
По комедийным произведениям Михаила Лакрба "Потомок Гечей", "В овраге Сабыды", исторической драме "Данакай", драме "Чудесный сплав" делали театральные постановки и снимали кинокартины.
© Sputnik / Томас ТхайцукМиха Лакрба
Миха Лакрба - Sputnik Абхазия, 1920, 19.01.2022
Миха Лакрба
© Sputnik / Томас Тхайцук
В 1957 году Михаил Лакрба издал книгу "Очерки истории абхазского театрального искусства" тиражом в пять тысяч экземпляров.

"До установления советской власти в Абхазии, когда у нас ни формально, ни по существу не было театра, в народе бытовали "комедии", где вокруг сатирической и бытовой темы возникали отдельные сценические отрывки", – отмечал Михаил Лакрба.

Новеллы Лакрба лаконичны, описывают различные жизненные происшествия и поступки людей.
Михаил Лакрба ушел из жизни 15 октября 1965 года. Похоронен в пантеоне писателей и общественных деятелей Абхазии на Сухумской горе.

В 2011 году вышла аудиокнига "Аламыс" на абхазском языке. В нее вошли 10 самых популярных новелл одного из ярчайших абхазских писателей Михаила Лакрба. Тираж издания составил пять тысяч экземпляров. Новеллы читали артисты Абхазского государственного драматического театра Сырбей Сангулия и Роман Сабуа. Текст сопровождают абхазские мелодии, исполняемые на народных инструментах.

28 февраля 2018 года в Государственном Русском театре драмы имени Фазиля Искандера состоялась премьера киноальманаха абхазских режиссеров "7 новелл", снятых по произведениям Михаила Лакрба. Съемки киноальманаха начались в августе 2017 года, завершились в январе 2018 года.
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