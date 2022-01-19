https://sputnik-abkhazia.ru/20220119/posrednik-marshan-o-rabote-novogo-sostava-tsik-abkhazii-i-predstoyaschikh-vyborakh-v-parlament-1037205341.html

Посредник: Маршан о работе нового состава ЦИК Абхазии и предстоящих выборах в Парламент

Посредник: Маршан о работе нового состава ЦИК Абхазии и предстоящих выборах в Парламент

О работе нового состава ЦИК Абхазии, о предстоящих парламентских выборах, об отсутствии закона об избирательных правах и о том, как будет работать ЦИК, в эфире... 19.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-19T19:05+0300

2022-01-19T19:05+0300

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Посредник: Маршан о работе нового состава ЦИК Абхазии и предстоящих выборах в Парламент Посредник: Маршан о работе нового состава ЦИК Абхазии и предстоящих выборах в Парламент

Центральная избирательная комиссия Абхазии утвердила календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Народного Собрания. Глава Центральной избирательной комиссии Дмитрий Маршан в беседе на радио рассказал, чем в настоящее время заключается работа комиссии и как будут следить за выборами в Парламент.Маршан высказался по поводу закона об избирательных правах и о том, как будет работать ЦИК в отсутствии такого закона.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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