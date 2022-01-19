Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Микрофон - Sputnik Абхазия, 1920
Радио
https://sputnik-abkhazia.ru/20220119/posrednik-marshan-o-rabote-novogo-sostava-tsik-abkhazii-i-predstoyaschikh-vyborakh-v-parlament-1037205341.html
Посредник: Маршан о работе нового состава ЦИК Абхазии и предстоящих выборах в Парламент
Посредник: Маршан о работе нового состава ЦИК Абхазии и предстоящих выборах в Парламент
О работе нового состава ЦИК Абхазии, о предстоящих парламентских выборах, об отсутствии закона об избирательных правах и о том, как будет работать ЦИК, в эфире... 19.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-19T19:05+0300
2022-01-19T19:06+0300
радио
подкасты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/13/1037205785_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_4323ebe979a27e0ef2cd2f0c0e737bdc.jpg
Посредник: Маршан о работе нового состава ЦИК Абхазии и предстоящих выборах в Парламент
Посредник: Маршан о работе нового состава ЦИК Абхазии и предстоящих выборах в Парламент
Центральная избирательная комиссия Абхазии утвердила календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Народного Собрания. Глава Центральной избирательной комиссии Дмитрий Маршан в беседе на радио рассказал, чем в настоящее время заключается работа комиссии и как будут следить за выборами в Парламент.Маршан высказался по поводу закона об избирательных правах и о том, как будет работать ЦИК в отсутствии такого закона.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/13/1037205785_181:0:2910:2047_1920x0_80_0_0_329895dd8c1f5eae1b691ca6b28af09b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
подкасты, аудио

Посредник: Маршан о работе нового состава ЦИК Абхазии и предстоящих выборах в Парламент

19:05 19.01.2022 (обновлено: 19:06 19.01.2022)
Радио
Посредник: Маршан о работе нового состава ЦИК Абхазии и предстоящих выборах в Парламент
Подписаться на
О работе нового состава ЦИК Абхазии, о предстоящих парламентских выборах, об отсутствии закона об избирательных правах и о том, как будет работать ЦИК, в эфире радио Sputnik рассказал глава Центральной избирательной комиссии Дмитрий Маршан.
Центральная избирательная комиссия Абхазии утвердила календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Народного Собрания. Глава Центральной избирательной комиссии Дмитрий Маршан в беседе на радио рассказал, чем в настоящее время заключается работа комиссии и как будут следить за выборами в Парламент.
Маршан высказался по поводу закона об избирательных правах и о том, как будет работать ЦИК в отсутствии такого закона.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:10Крещение Господне: праздник Богоявления в Сухумском соборе
19:55Гимн Победы Лели Тванба: памяти абхазской поэтессы
19:25Рябков заявил, что Россия не планирует развязывать войну в Европе
19:05Посредник: Маршан о работе нового состава ЦИК Абхазии и предстоящих выборах в Парламент
18:50Прогноз погоды в Абхазии на четверг 20 января
17:58Суд отложил рассмотрение кассационной жалобы одного из участников митинга в Сухуме
17:45Часть Гудаутского района осталась без света
17:29Умер французский актер Гаспар Ульель
16:55Сыромолотов: террористам нужна была дестабилизация обстановки в Казахстане
16:23Турбаза: перспективы туристической Абхазии после пандемии
16:03Глава МИД Абхазии назвал недопустимыми ряд проектов неправительственных организаций
15:24Частный дом сгорел в Сухуме
15:00Меморандум будет принят по итогам консультаций в Общественной палате Абхазии
14:00Российские военные разработали быстрый способ тестирования на COVID-19
13:35Дорогу на Рицу закрыли из-за поломки снегоуборочной техники
13:06Верховный суд изменил меру пресечения в отношении участника митинга в Сухуме
12:49Православные христиане Абхазии отметили Крещение Господне
11:55Сотрудничество с гарантией: как российские страховщики смогут работать в Абхазии
11:30Завершение вывода из Казахстана миротворцев ОДКБ
11:00Сбербанк Абхазии определил график выплат российской пенсии в январе