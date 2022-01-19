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Посредник: Маршан о работе нового состава ЦИК Абхазии и предстоящих выборах в Парламент
Посредник: Маршан о работе нового состава ЦИК Абхазии и предстоящих выборах в Парламент
О работе нового состава ЦИК Абхазии, о предстоящих парламентских выборах, об отсутствии закона об избирательных правах и о том, как будет работать ЦИК, в эфире... 19.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-19T19:05+0300
2022-01-19T19:05+0300
2022-01-19T19:06+0300
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Посредник: Маршан о работе нового состава ЦИК Абхазии и предстоящих выборах в Парламент
Посредник: Маршан о работе нового состава ЦИК Абхазии и предстоящих выборах в Парламент
Центральная избирательная комиссия Абхазии утвердила календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Народного Собрания. Глава Центральной избирательной комиссии Дмитрий Маршан в беседе на радио рассказал, чем в настоящее время заключается работа комиссии и как будут следить за выборами в Парламент.Маршан высказался по поводу закона об избирательных правах и о том, как будет работать ЦИК в отсутствии такого закона.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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Посредник: Маршан о работе нового состава ЦИК Абхазии и предстоящих выборах в Парламент
19:05 19.01.2022 (обновлено: 19:06 19.01.2022)
О работе нового состава ЦИК Абхазии, о предстоящих парламентских выборах, об отсутствии закона об избирательных правах и о том, как будет работать ЦИК, в эфире радио Sputnik рассказал глава Центральной избирательной комиссии Дмитрий Маршан.
Центральная избирательная комиссия Абхазии утвердила календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Народного Собрания. Глава Центральной избирательной комиссии Дмитрий Маршан в беседе на радио рассказал, чем в настоящее время заключается работа комиссии и как будут следить за выборами в Парламент.
Маршан высказался по поводу закона об избирательных правах и о том, как будет работать ЦИК в отсутствии такого закона.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.