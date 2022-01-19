https://sputnik-abkhazia.ru/20220119/sberbank-abkhazii-opredelil-grafik-vyplat-rossiyskoy-pensii-v-yanvare-1037199660.html

Сбербанк Абхазии определил график выплат российской пенсии в январе

Сбербанк Абхазии определил график выплат российской пенсии в январе

Пенсионеры, получающие только абхазскую пенсию, могут снимать выплаты с банковских карт через банкоматы. 19.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-19T11:00+0300

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СУХУМ, 19 янв – Sputnik. Сбербанк Абхазии определил график выплат российской пенсии в январе 2022 года.Пенсионеры, родившиеся до 1940 года, получили пенсию 17 и 18 января. Те, кто родился с 1941 по 1947 годы, получат выплаты 19 и 20 января.Родившиеся с 1948 по 1950 годы получат свои выплаты 21, 22 и 24 января, с 1951 по 1953 годы – 26 и 27 января.Пенсии родившимся с 1954 по 1956 годы выдадут 28 и 31 января, тем же, кто родился с 1957 года, выплатят с 1 февраля.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210929/Kabmin-prinyal-postanovlenie-ob-uvelichenii-doplat-k-abkhazskim-pensiyam-1033302506.html

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