https://sputnik-abkhazia.ru/20220119/skorik-o-borbe-s-covid-19-v-abkhazii-edinstvennyy-i-nadezhnyy-vektor--vaktsinatsiya--1037198841.html
Скорик о борьбе с COVID-19 в Абхазии: единственный и надежный вектор – вакцинация
Скорик о борьбе с COVID-19 в Абхазии: единственный и надежный вектор – вакцинация
Об эпидемиологической ситуации в Абхазии, о борьбе с COVID-19 в республике и о том, как соблюдать правила безопасности в ходе крещенских купаний во время... 19.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-19T10:34+0300
2022-01-19T10:34+0300
2022-01-19T10:34+0300
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Скорик о борьбе с COVID-19 в Абхазии: единственный и надежный вектор – вакцинация
Скорик о борьбе с COVID-19 в Абхазии: единственный и надежный вектор – вакцинация
В Абхазии продолжат циркулировать разновидность коронавируса "дельта плюс", что касается "омикрона", его в республике пока не выявлено, сказала Скорик в интервью радио."Вирус, который сейчас циркулирует в Абхазии, довольно серьезный и поражает чаще лиц молодого возраста, среднего. При чем это те граждане, которые проигнорировали в свое время вакцинацию. Мне трудно слышать и понимать, что весь мир уже справился с тяжелыми осложнениями при COVID-19, а вот Абхазия - в самом конце. Заболеваемость во многих странах идет в рост, но лечебные койки, особенно реанимационные, остаются пустыми. У нас ситуация прямо обратная. Гудаутский госпиталь и инфекционная больница загружены полностью. Тяжесть инфекции у многих очень высокая. Единственный благоразумный и надежный вектор – это вакцинация", – сказала Скорик.Главный санитарный врач Абхазии рекомендует воздержаться от участия в массовых мероприятиях, так как в стране рост заболеваемости у детей ОРЗ и ОРВИ, она также просит не принимать участия в массовых обрядах во время Крещения.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты коронавирус, аудио
Скорик о борьбе с COVID-19 в Абхазии: единственный и надежный вектор – вакцинация
Об эпидемиологической ситуации в Абхазии, о борьбе с COVID-19 в республике и о том, как соблюдать правила безопасности в ходе крещенских купаний во время пандемии, в эфире радио Sputnik рассказала, главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик.
В Абхазии продолжат циркулировать разновидность коронавируса "дельта плюс", что касается "омикрона", его в республике пока не выявлено, сказала Скорик в интервью радио.
"Вирус, который сейчас циркулирует в Абхазии, довольно серьезный и поражает чаще лиц молодого возраста, среднего. При чем это те граждане, которые проигнорировали в свое время вакцинацию. Мне трудно слышать и понимать, что весь мир уже справился с тяжелыми осложнениями при COVID-19, а вот Абхазия - в самом конце. Заболеваемость во многих странах идет в рост, но лечебные койки, особенно реанимационные, остаются пустыми. У нас ситуация прямо обратная. Гудаутский госпиталь и инфекционная больница загружены полностью. Тяжесть инфекции у многих очень высокая. Единственный благоразумный и надежный вектор – это вакцинация", – сказала Скорик.
Главный санитарный врач Абхазии рекомендует воздержаться от участия в массовых мероприятиях, так как в стране рост заболеваемости у детей ОРЗ и ОРВИ, она также просит не принимать участия в массовых обрядах во время Крещения.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.