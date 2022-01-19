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Турбаза: перспективы туристической Абхазии после пандемии
Турбаза: перспективы туристической Абхазии после пандемии
Как сохранить туристический поток в Абхазию после открытия границ между странами? Интервью с руководителем турагентства "В гости с Татой" Натальей Боджгуа и... 19.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-19T16:23+0300
2022-01-19T16:23+0300
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Турбаза: перспективы туристической Абхазии после пандемии
Турбаза: перспективы туристической Абхазии после пандемии
За два последних года турпоток в Абхазию увеличился довольно значительно. В первую очередь это объясняется тем, что в мире разразилась пандемия, государства закрыли границы, и люди оказались ограничены в поездках. Абхазия не ввела жестких ограничений в вопросе пересечения государственной границы и контроля за наличием сертификатов о прививке от коронавируса. Соответственно, турпоток в Абхазию возрос. Но эта ситуация не вечна. Как сохранить турпоток и высокий спрос на Абхазию, в эфире радио Sputnik рассказали руководитель турагентства "В гости с Татой" Наталья Боджгуа и доцент кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ имени Плеханова Елена Никольская.Слушайте подкаст.
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абхазия, туризм, мировая пандемия коронавируса covid-19, турбаза, аудио

Турбаза: перспективы туристической Абхазии после пандемии

16:23 19.01.2022
Радио
Турбаза: перспективы туристической Абхазии после пандемии
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Как сохранить туристический поток в Абхазию после открытия границ между странами? Интервью с руководителем турагентства "В гости с Татой" Натальей Боджгуа и доцентом кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ имени Плеханова Еленой Никольской.
За два последних года турпоток в Абхазию увеличился довольно значительно. В первую очередь это объясняется тем, что в мире разразилась пандемия, государства закрыли границы, и люди оказались ограничены в поездках. Абхазия не ввела жестких ограничений в вопросе пересечения государственной границы и контроля за наличием сертификатов о прививке от коронавируса. Соответственно, турпоток в Абхазию возрос. Но эта ситуация не вечна.
Как сохранить турпоток и высокий спрос на Абхазию, в эфире радио Sputnik рассказали руководитель турагентства "В гости с Татой" Наталья Боджгуа и доцент кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ имени Плеханова Елена Никольская.
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