https://sputnik-abkhazia.ru/20220119/turbaza-perspektivy-turisticheskoy-abkhazii-posle-pandemii--1037191130.html

Турбаза: перспективы туристической Абхазии после пандемии

Турбаза: перспективы туристической Абхазии после пандемии

Как сохранить туристический поток в Абхазию после открытия границ между странами? Интервью с руководителем турагентства "В гости с Татой" Натальей Боджгуа и... 19.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-19T16:23+0300

2022-01-19T16:23+0300

2022-01-19T16:23+0300

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Турбаза: перспективы туристической Абхазии после пандемии Турбаза: перспективы туристической Абхазии после пандемии

За два последних года турпоток в Абхазию увеличился довольно значительно. В первую очередь это объясняется тем, что в мире разразилась пандемия, государства закрыли границы, и люди оказались ограничены в поездках. Абхазия не ввела жестких ограничений в вопросе пересечения государственной границы и контроля за наличием сертификатов о прививке от коронавируса. Соответственно, турпоток в Абхазию возрос. Но эта ситуация не вечна. Как сохранить турпоток и высокий спрос на Абхазию, в эфире радио Sputnik рассказали руководитель турагентства "В гости с Татой" Наталья Боджгуа и доцент кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ имени Плеханова Елена Никольская.Слушайте подкаст.

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абхазия, туризм, мировая пандемия коронавируса covid-19, турбаза, аудио