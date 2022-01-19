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https://sputnik-abkhazia.ru/20220119/umer-frantsuzskiy-akter-gaspar-ulel-1037207359.html
Умер французский актер Гаспар Ульель
Умер французский актер Гаспар Ульель
Гаспар Ульель известен по ролям в фильмах "Ганнибал: Восхождение", "Долгая помолвка", "Сен-Лоран. Стиль - это я", "Это всего лишь конец света". 19.01.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 19 янв – Sputnik. Известный французский актер Гаспар Ульель скончался в возрасте 37 лет после происшествия на горнолыжном курорте, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство "Франс Пресс".Радиостанция France Bleu сообщала, что Ульель был госпитализирован в тяжелом состоянии с серьезной черепно-мозговой травмой. По данным радиостанции, причиной происшествия стало столкновение актера с другим лыжником.В 2005 и 2017 годах он стал лауреатом национальной кинопремии Франции "Сезар".
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культура, в мире, актеры

Умер французский актер Гаспар Ульель

17:29 19.01.2022 (обновлено: 17:35 19.01.2022)
© AP Photo Mosa'ab ElshamyГаспар Ульель
Гаспар Ульель - Sputnik Абхазия, 1920, 19.01.2022
© AP Photo Mosa'ab Elshamy
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Гаспар Ульель известен по ролям в фильмах "Ганнибал: Восхождение", "Долгая помолвка", "Сен-Лоран. Стиль - это я", "Это всего лишь конец света".
СУХУМ, 19 янв – Sputnik. Известный французский актер Гаспар Ульель скончался в возрасте 37 лет после происшествия на горнолыжном курорте, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство "Франс Пресс".

Ранее телеканал BFMTV сообщал со ссылкой на источники, что Ульель пострадал во время катания на лыжах на горнолыжном курорте Розьер на юго-востоке Франции.

Радиостанция France Bleu сообщала, что Ульель был госпитализирован в тяжелом состоянии с серьезной черепно-мозговой травмой. По данным радиостанции, причиной происшествия стало столкновение актера с другим лыжником.
В 2005 и 2017 годах он стал лауреатом национальной кинопремии Франции "Сезар".
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