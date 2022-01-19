https://sputnik-abkhazia.ru/20220119/umer-frantsuzskiy-akter-gaspar-ulel-1037207359.html

Умер французский актер Гаспар Ульель

Умер французский актер Гаспар Ульель

Гаспар Ульель известен по ролям в фильмах "Ганнибал: Восхождение", "Долгая помолвка", "Сен-Лоран. Стиль - это я", "Это всего лишь конец света". 19.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-19T17:29+0300

2022-01-19T17:29+0300

2022-01-19T17:35+0300

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СУХУМ, 19 янв – Sputnik. Известный французский актер Гаспар Ульель скончался в возрасте 37 лет после происшествия на горнолыжном курорте, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство "Франс Пресс".Радиостанция France Bleu сообщала, что Ульель был госпитализирован в тяжелом состоянии с серьезной черепно-мозговой травмой. По данным радиостанции, причиной происшествия стало столкновение актера с другим лыжником.В 2005 и 2017 годах он стал лауреатом национальной кинопремии Франции "Сезар".

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

культура, в мире, актеры