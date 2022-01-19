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Завершение вывода из Казахстана миротворцев ОДКБ

Завершение вывода из Казахстана миротворцев ОДКБ

Четыре самолета ВКС России с российскими миротворцами на борту вылетели из аэропортов городов Нур-Султан и Алма-Аты. 19.01.2022, Sputnik Абхазия

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На этих самолетах вернутся домой последние подразделения миротворцев и командование российским миротворческим контингентом во главе с генерал-полковником Андреем Сердюковым. Ранее самолетами военно-транспортной авиации ВКС России домой вернулись миротворческие контингенты Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Таджикистан. Миротворцы из Киргизской Республики вернулись домой, совершив марш в составе колонны со штатной техникой и вооружением. Самолетами военно-транспортной авиации Минобороны России Ил-76 и Ан-124 для возвращения миротворцев ОДКБ домой было выполнено более 100 рейсов с аэродрома города Алма-Аты в Подмосковье, Иваново, Ульяновск, Ереван, Душанбе и Минск. В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятым 6 января 2022 года, в Республику Казахстан на ограниченный по времени период для стабилизации и нормализации обстановки были направлены Коллективные миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности. В их состав входили подразделения вооруженных сил Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Армения, Республики Таджикистан и Киргизской Республики.

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