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Накрыло с головой: снежные пейзажи Абхазии
Накрыло с головой: снежные пейзажи Абхазии
С 15 января в прибрежной части Абхазии наблюдаются снегопады. 20.01.2022, Sputnik Абхазия
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Если одних пугает снег из-за возможных аварий на электросетях и отключений света, то для других он стал долгожданным, так как в республике не так часто увидишь это природное явление.И тем не менее не стоит забывать и про безопасность. ГАИ рекомендовала всем водителям быть крайне внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, а также избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над транспортом.
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фото, фото , снег, мультимедиа, снег в абхазии

Накрыло с головой: снежные пейзажи Абхазии

15:55 20.01.2022 (обновлено: 16:07 20.01.2022)
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С 15 января в прибрежной части Абхазии наблюдаются снегопады.
Если одних пугает снег из-за возможных аварий на электросетях и отключений света, то для других он стал долгожданным, так как в республике не так часто увидишь это природное явление.
И тем не менее не стоит забывать и про безопасность. ГАИ рекомендовала всем водителям быть крайне внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, а также избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над транспортом.
© Sputnik / Томас Тхайцук

В Сухуме выпало не так много осадков, как в других районах Абхазии. Так выглядит припорошенный центр города.

В Сухуме выпало не так много осадков, как в других районах Абхазии. Так выглядит припорошенный центр города. - Sputnik Абхазия
1/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

В Сухуме выпало не так много осадков, как в других районах Абхазии. Так выглядит припорошенный центр города.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Любители снега вышли поиграть в снежки.

Любители снега вышли поиграть в снежки. - Sputnik Абхазия
2/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Любители снега вышли поиграть в снежки.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Перчатки? Не, не слышали.

Перчатки? Не, не слышали. - Sputnik Абхазия
3/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Перчатки? Не, не слышали.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Пушистым покрывалом покрылись субтропические растения столицы.

Пушистым покрывалом покрылись субтропические растения столицы. - Sputnik Абхазия
4/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Пушистым покрывалом покрылись субтропические растения столицы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Снег - не только красиво, но и холодно.

Снег - не только красиво, но и холодно. - Sputnik Абхазия
5/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Снег - не только красиво, но и холодно.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Столица особенно красива на фоне заснеженных деревьев.

Столица особенно красива на фоне заснеженных деревьев. - Sputnik Абхазия
6/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Столица особенно красива на фоне заснеженных деревьев.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Не привыкшие к снегу ветки деревьев свисают от тяжести.

Не привыкшие к снегу ветки деревьев свисают от тяжести. - Sputnik Абхазия
7/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Не привыкшие к снегу ветки деревьев свисают от тяжести.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Снегу в Абхазии радуются не только люди, но и обезьяны из сухумского питомника.

Снегу в Абхазии радуются не только люди, но и обезьяны из сухумского питомника. - Sputnik Абхазия
8/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Снегу в Абхазии радуются не только люди, но и обезьяны из сухумского питомника.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В тесноте, да не в обиде, к тому же так теплее.

В тесноте, да не в обиде, к тому же так теплее. - Sputnik Абхазия
9/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

В тесноте, да не в обиде, к тому же так теплее.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Заснеженные пейзажи Сухумского ботанического сада.

Заснеженные пейзажи Сухумского ботанического сада. - Sputnik Абхазия
10/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Заснеженные пейзажи Сухумского ботанического сада.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Кстати, в Ботаническом саду к зиме подготовились заранее, теплолюбивые растения укрыли специальной тканью.

Кстати, в Ботаническом саду к зиме подготовились заранее, теплолюбивые растения укрыли специальной тканью. - Sputnik Абхазия
11/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Кстати, в Ботаническом саду к зиме подготовились заранее, теплолюбивые растения укрыли специальной тканью.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Субтропический банан в снегу смотрится особенно необычно.

Субтропический банан в снегу смотрится особенно необычно. - Sputnik Абхазия
12/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Субтропический банан в снегу смотрится особенно необычно.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Вид на Сухумскую гору.

Вид на Сухумскую гору. - Sputnik Абхазия
13/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Вид на Сухумскую гору.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Редкая картина для Абхазии - заснеженные пальмы.

Редкая картина для Абхазии - заснеженные пальмы. - Sputnik Абхазия
14/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Редкая картина для Абхазии - заснеженные пальмы.

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