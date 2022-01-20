Накрыло с головой: снежные пейзажи Абхазии

Если одних пугает снег из-за возможных аварий на электросетях и отключений света, то для других он стал долгожданным, так как в республике не так часто увидишь это природное явление.И тем не менее не стоит забывать и про безопасность. ГАИ рекомендовала всем водителям быть крайне внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, а также избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над транспортом.
С 15 января в прибрежной части Абхазии наблюдаются снегопады.
Если одних пугает снег из-за возможных аварий на электросетях и отключений света, то для других он стал долгожданным, так как в республике не так часто увидишь это природное явление.
И тем не менее не стоит забывать и про безопасность. ГАИ рекомендовала всем водителям быть крайне внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, а также избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над транспортом.