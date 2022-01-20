https://sputnik-abkhazia.ru/20220120/1037214586.html

Накрыло с головой: снежные пейзажи Абхазии

Накрыло с головой: снежные пейзажи Абхазии

С 15 января в прибрежной части Абхазии наблюдаются снегопады. 20.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-20T15:55+0300

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в абхазии

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снег

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снег в абхазии

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Если одних пугает снег из-за возможных аварий на электросетях и отключений света, то для других он стал долгожданным, так как в республике не так часто увидишь это природное явление.И тем не менее не стоит забывать и про безопасность. ГАИ рекомендовала всем водителям быть крайне внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, а также избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над транспортом.

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2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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