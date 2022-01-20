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Мэрия Сухума отчиталась об эпидситуации по коронавирусу в школах и детсадах
Мэрия Сухума отчиталась об эпидситуации по коронавирусу в школах и детсадах
Общее количество выявленных случаев коронавируса в Абхазии превышает 39 тысяч, вакцинировано около 16 тысяч человек, число летальных исходов в медучреждениях... 20.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-20T22:08+0300
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СУХУМ, 20 янв - Sputnik. Премьер-министр Александр Анкваб заслушал информацию об эпидемиологической ситуации в образовательных учреждениях и в целом о процессе вакцинации граждан в столице Абхазии, представленную Главой администрации Сухума Бесланом Эшба и начальником столичного управления образования Астандой Таркил, сообщается на сайте Кабмина.По состоянию на 20 января, 27 сухумских школьников инфицировано COVID-19.Астанда Таркил сообщила, что в Сухуме от коронавируса вакцинировано 163 педагога и 48 административных работников образовательных учреждений. Всего в Сухуме прошли вакцинацию от ковида 11385 человек.По оценке мэра Беслана Эшба, эпидемиологическая ситуация в столице в целом и в стационарных лечебных учреждениях, в частности, сложная, но не критичная. Работают четыре пункта забора тестов на COVID-19. ПЦР-обследование можно пройти также в Республиканской больнице, баклаборатории Республиканской СЭС и в коммерческом медцентре.Согласно данным градоначальника, наблюдается незначительный рост заболеваемости между третьей и второй неделями января (152 и 138 случаев соответственно).Премьер-министр отметил, что с учетом активной работы руководства города ситуация с вакцинацией населения в столице намного лучше, чем в других регионах страны. Вместе с тем Анкваб обратил внимание на необходимость ускорения темпов вакцинации и продолжения строгого мониторинга ситуации для принятия при необходимости быстрых и эффективных мер.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220118/ankvab-poruchil-ses-monitorit-situatsiyu-s-zabolevaniem-orvi-sredi-podrostkov-i-detey-1037178584.html
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Мэрия Сухума отчиталась об эпидситуации по коронавирусу в школах и детсадах
22:08 20.01.2022 (обновлено: 22:48 20.01.2022)
Общее количество выявленных случаев коронавируса в Абхазии превышает 39 тысяч, вакцинировано около 16 тысяч человек, число летальных исходов в медучреждениях страны достигло 580.
СУХУМ, 20 янв - Sputnik.
Премьер-министр Александр Анкваб заслушал информацию об эпидемиологической ситуации в образовательных учреждениях и в целом о процессе вакцинации граждан в столице Абхазии, представленную Главой администрации Сухума Бесланом Эшба и начальником столичного управления образования Астандой Таркил, сообщается
на сайте Кабмина.
По данным мэрии, из 747 педагогов сухумских школ коронавирусом болеют на сегодня пять учителей, из 206 работников дошкольных учреждений болеют трое. В общем же среди работников столичной системы образования переболело коронавирусной инфекцией 514 человек.
По состоянию на 20 января, 27 сухумских школьников инфицировано COVID-19.
Астанда Таркил сообщила, что в Сухуме от коронавируса вакцинировано 163 педагога и 48 административных работников образовательных учреждений. Всего в Сухуме прошли вакцинацию от ковида 11385 человек.
По оценке мэра Беслана Эшба, эпидемиологическая ситуация в столице в целом и в стационарных лечебных учреждениях, в частности, сложная, но не критичная. Работают четыре пункта забора тестов на COVID-19. ПЦР-обследование можно пройти также в Республиканской больнице, баклаборатории Республиканской СЭС и в коммерческом медцентре.
Согласно данным градоначальника, наблюдается незначительный рост заболеваемости между третьей и второй неделями января (152 и 138 случаев соответственно).
Премьер-министр отметил, что с учетом активной работы руководства города ситуация с вакцинацией населения в столице намного лучше, чем в других регионах страны. Вместе с тем Анкваб обратил внимание на необходимость ускорения темпов вакцинации и продолжения строгого мониторинга ситуации для принятия при необходимости быстрых и эффективных мер.