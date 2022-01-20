https://sputnik-abkhazia.ru/20220120/ankvab-zaslushal-informatsiyu-ob-epidsituatsii-v-shkolakh-i-detsadakh-sukhuma-1037227075.html

Мэрия Сухума отчиталась об эпидситуации по коронавирусу в школах и детсадах

Мэрия Сухума отчиталась об эпидситуации по коронавирусу в школах и детсадах

Общее количество выявленных случаев коронавируса в Абхазии превышает 39 тысяч, вакцинировано около 16 тысяч человек, число летальных исходов в медучреждениях... 20.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-20T22:08+0300

2022-01-20T22:08+0300

2022-01-20T22:48+0300

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СУХУМ, 20 янв - Sputnik. Премьер-министр Александр Анкваб заслушал информацию об эпидемиологической ситуации в образовательных учреждениях и в целом о процессе вакцинации граждан в столице Абхазии, представленную Главой администрации Сухума Бесланом Эшба и начальником столичного управления образования Астандой Таркил, сообщается на сайте Кабмина.По состоянию на 20 января, 27 сухумских школьников инфицировано COVID-19.Астанда Таркил сообщила, что в Сухуме от коронавируса вакцинировано 163 педагога и 48 административных работников образовательных учреждений. Всего в Сухуме прошли вакцинацию от ковида 11385 человек.По оценке мэра Беслана Эшба, эпидемиологическая ситуация в столице в целом и в стационарных лечебных учреждениях, в частности, сложная, но не критичная. Работают четыре пункта забора тестов на COVID-19. ПЦР-обследование можно пройти также в Республиканской больнице, баклаборатории Республиканской СЭС и в коммерческом медцентре.Согласно данным градоначальника, наблюдается незначительный рост заболеваемости между третьей и второй неделями января (152 и 138 случаев соответственно).Премьер-министр отметил, что с учетом активной работы руководства города ситуация с вакцинацией населения в столице намного лучше, чем в других регионах страны. Вместе с тем Анкваб обратил внимание на необходимость ускорения темпов вакцинации и продолжения строгого мониторинга ситуации для принятия при необходимости быстрых и эффективных мер.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220118/ankvab-poruchil-ses-monitorit-situatsiyu-s-zabolevaniem-orvi-sredi-podrostkov-i-detey-1037178584.html

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