https://sputnik-abkhazia.ru/20220120/energosberezhenie-v-gudautskom-rayone-vosstanovleno-1037212168.html
Энергоснабжение в Гудаутском районе восстановлено
Энергоснабжение в Гудаутском районе восстановлено
Поиски повреждения на ВЛ "Калдахуара" продолжились сегодня с утра. 20.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-20T10:05+0300
2022-01-20T10:05+0300
2022-01-20T10:14+0300
в абхазии
гудаутский район
проблемы энергетической отрасли в абхазии
новости
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СУХУМ, 20 янв - Sputnik. Авария на воздушной линии "Калдахуара" ликвидирована, энергоснабжение восстановлено, сообщает "Черноморэнерго".Ограничения, введенные на время ремонта, сняты, говорится в сообщении.Ремонтная бригада нашла место повреждения на ВЛ "Калдахуара" утром в четверг и сразу приступила к восстановлению линии.Авария произошла вечером в среду, 19 января. Без света оставалась значительная часть Гудаутского района. Из-за внештатной ситуации подстанции подключались к напряжению по аварийной схеме сначала три на три часа, а затем – два на два.
гудаутский район
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
гудаутский район, проблемы энергетической отрасли в абхазии, новости
Энергоснабжение в Гудаутском районе восстановлено
10:05 20.01.2022 (обновлено: 10:14 20.01.2022)
Поиски повреждения на ВЛ "Калдахуара" продолжились сегодня с утра.
СУХУМ, 20 янв - Sputnik.
Авария на воздушной линии "Калдахуара" ликвидирована, энергоснабжение восстановлено, сообщает
"Черноморэнерго".
Ограничения, введенные на время ремонта, сняты, говорится в сообщении.
Ремонтная бригада нашла место повреждения на ВЛ "Калдахуара" утром в четверг и сразу приступила к восстановлению линии.
Авария произошла вечером в среду, 19 января. Без света оставалась значительная часть Гудаутского района. Из-за внештатной ситуации подстанции подключались к напряжению по аварийной схеме сначала три на три часа, а затем – два на два.