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https://sputnik-abkhazia.ru/20220120/energosberezhenie-v-gudautskom-rayone-vosstanovleno-1037212168.html
Энергоснабжение в Гудаутском районе восстановлено
Энергоснабжение в Гудаутском районе восстановлено
Поиски повреждения на ВЛ "Калдахуара" продолжились сегодня с утра. 20.01.2022, Sputnik Абхазия
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в абхазии
гудаутский район
проблемы энергетической отрасли в абхазии
новости
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СУХУМ, 20 янв - Sputnik. Авария на воздушной линии "Калдахуара" ликвидирована, энергоснабжение восстановлено, сообщает "Черноморэнерго".Ограничения, введенные на время ремонта, сняты, говорится в сообщении.Ремонтная бригада нашла место повреждения на ВЛ "Калдахуара" утром в четверг и сразу приступила к восстановлению линии.Авария произошла вечером в среду, 19 января. Без света оставалась значительная часть Гудаутского района. Из-за внештатной ситуации подстанции подключались к напряжению по аварийной схеме сначала три на три часа, а затем – два на два.
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гудаутский район, проблемы энергетической отрасли в абхазии, новости

Энергоснабжение в Гудаутском районе восстановлено

10:05 20.01.2022 (обновлено: 10:14 20.01.2022)
© Foto / Facebook/РУП "Черноморэнерго"ВЛ Калдахуара
ВЛ Калдахуара - Sputnik Абхазия, 1920, 20.01.2022
© Foto / Facebook/РУП "Черноморэнерго"
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Поиски повреждения на ВЛ "Калдахуара" продолжились сегодня с утра.
СУХУМ, 20 янв - Sputnik. Авария на воздушной линии "Калдахуара" ликвидирована, энергоснабжение восстановлено, сообщает "Черноморэнерго".
Ограничения, введенные на время ремонта, сняты, говорится в сообщении.
Ремонтная бригада нашла место повреждения на ВЛ "Калдахуара" утром в четверг и сразу приступила к восстановлению линии.
Авария произошла вечером в среду, 19 января. Без света оставалась значительная часть Гудаутского района. Из-за внештатной ситуации подстанции подключались к напряжению по аварийной схеме сначала три на три часа, а затем – два на два.
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