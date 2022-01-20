https://sputnik-abkhazia.ru/20220120/energosberezhenie-v-gudautskom-rayone-vosstanovleno-1037212168.html

Энергоснабжение в Гудаутском районе восстановлено

Энергоснабжение в Гудаутском районе восстановлено

Поиски повреждения на ВЛ "Калдахуара" продолжились сегодня с утра. 20.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-20T10:05+0300

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2022-01-20T10:14+0300

в абхазии

гудаутский район

проблемы энергетической отрасли в абхазии

новости

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СУХУМ, 20 янв - Sputnik. Авария на воздушной линии "Калдахуара" ликвидирована, энергоснабжение восстановлено, сообщает "Черноморэнерго".Ограничения, введенные на время ремонта, сняты, говорится в сообщении.Ремонтная бригада нашла место повреждения на ВЛ "Калдахуара" утром в четверг и сразу приступила к восстановлению линии.Авария произошла вечером в среду, 19 января. Без света оставалась значительная часть Гудаутского района. Из-за внештатной ситуации подстанции подключались к напряжению по аварийной схеме сначала три на три часа, а затем – два на два.

гудаутский район

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

гудаутский район, проблемы энергетической отрасли в абхазии, новости