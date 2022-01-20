https://sputnik-abkhazia.ru/20220120/frolov-rasskazal-chto-pomozhet-snyat-napryazhennost-v-energosisteme-abkhazii--1037201837.html

Фролов рассказал, что поможет снять напряженность в энергосистеме Абхазии

Фролов рассказал, что поможет снять напряженность в энергосистеме Абхазии

Что поможет оздоровить энергосистему Абхазии, как заставить потребителя экономить электроэнергию, решит ли проблему газификация, в эфире радио Sputnik... 20.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-20T12:34+0300

2022-01-20T12:34+0300

2022-01-20T12:34+0300

радио

подкасты энергетика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/13/1037205644_0:236:930:759_1920x0_80_0_0_14b7aaace9efb9a95e62536f8279e022.jpg

Такие обстоятельства: Фролов об энергокризисе в Абхазии Такие обстоятельства: Фролов об энергокризисе в Абхазии

Абхазия находится в такой же ситуации, как и большинство стран и регионов постсоветского пространства, сказал Фролов, комментируя энергокризис в республике. Эксперт рассказал о важности учета и контроля электроэнергии в решении существующей проблемы."Заставить людей экономить нужно системой кнута и пряника. Если человек экономит, можно ввести более льготные тарифы, кроме того, нужно использовать и метод кнута. Он простой. Для потребителей, у которых не установлен счетчик, постепенно электроэнергия должна становится существенно более затратной, чем для потребителей, у которых счетчик установлен. Здесь возникает вопрос о возможности фиксации нарушений, избыточного потребления, но скорее здесь идет вопрос контролирующих органов, чтобы наказывать провинившихся. Есть ли действительно возможность у государства применять имеющиеся инструменты наказания для тех, кто незаконно потребляет электроэнергию, чрезмерно потребляет. Необходимо не только давать пряник тем, кто экономит – платить меньше, и кнут тем, кто не будет ставить счетчик. Они должны платить очень много. Это общие применяемые методики внедрения более экономичного потребления", – сказал Фролов.Эксперт также отметил, что необходимо снижать потери в сетях, необходимо вкладывать деньги в инфраструктуру, потому что перекладывать всю ответственность на конечного потребителя несправедливо и неправильно."Абхазия находится в ситуации, в которой находится большинство стран и регионов постсоветского пространства. Когда вопроса об инфраструктуре становится крайне болезненным и начинать обновлять ее надо было еще вчера, вопрос о контроле потребления также становится крайне болезненным, и опять же решать его надо было вчера. Развитие собственной генерации – решение вопроса фундаментально", –заключил Фролов.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

подкасты энергетика, аудио