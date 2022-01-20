https://sputnik-abkhazia.ru/20220120/frolov-rasskazal-chto-pomozhet-snyat-napryazhennost-v-energosisteme-abkhazii--1037201837.html
Фролов рассказал, что поможет снять напряженность в энергосистеме Абхазии
Фролов рассказал, что поможет снять напряженность в энергосистеме Абхазии
Что поможет оздоровить энергосистему Абхазии, как заставить потребителя экономить электроэнергию, решит ли проблему газификация, в эфире радио Sputnik... 20.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-20T12:34+0300
2022-01-20T12:34+0300
2022-01-20T12:34+0300
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Такие обстоятельства: Фролов об энергокризисе в Абхазии
Такие обстоятельства: Фролов об энергокризисе в Абхазии
Абхазия находится в такой же ситуации, как и большинство стран и регионов постсоветского пространства, сказал Фролов, комментируя энергокризис в республике. Эксперт рассказал о важности учета и контроля электроэнергии в решении существующей проблемы."Заставить людей экономить нужно системой кнута и пряника. Если человек экономит, можно ввести более льготные тарифы, кроме того, нужно использовать и метод кнута. Он простой. Для потребителей, у которых не установлен счетчик, постепенно электроэнергия должна становится существенно более затратной, чем для потребителей, у которых счетчик установлен. Здесь возникает вопрос о возможности фиксации нарушений, избыточного потребления, но скорее здесь идет вопрос контролирующих органов, чтобы наказывать провинившихся. Есть ли действительно возможность у государства применять имеющиеся инструменты наказания для тех, кто незаконно потребляет электроэнергию, чрезмерно потребляет. Необходимо не только давать пряник тем, кто экономит – платить меньше, и кнут тем, кто не будет ставить счетчик. Они должны платить очень много. Это общие применяемые методики внедрения более экономичного потребления", – сказал Фролов.Эксперт также отметил, что необходимо снижать потери в сетях, необходимо вкладывать деньги в инфраструктуру, потому что перекладывать всю ответственность на конечного потребителя несправедливо и неправильно."Абхазия находится в ситуации, в которой находится большинство стран и регионов постсоветского пространства. Когда вопроса об инфраструктуре становится крайне болезненным и начинать обновлять ее надо было еще вчера, вопрос о контроле потребления также становится крайне болезненным, и опять же решать его надо было вчера. Развитие собственной генерации – решение вопроса фундаментально", –заключил Фролов.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты энергетика, аудио
Фролов рассказал, что поможет снять напряженность в энергосистеме Абхазии
Что поможет оздоровить энергосистему Абхазии, как заставить потребителя экономить электроэнергию, решит ли проблему газификация, в эфире радио Sputnik рассказал заместитель генерального директора российского Института национальной энергетики Александр Фролов.
Абхазия находится в такой же ситуации, как и большинство стран и регионов постсоветского пространства, сказал Фролов, комментируя энергокризис в республике. Эксперт рассказал о важности учета и контроля электроэнергии в решении существующей проблемы.
"Заставить людей экономить нужно системой кнута и пряника. Если человек экономит, можно ввести более льготные тарифы, кроме того, нужно использовать и метод кнута. Он простой. Для потребителей, у которых не установлен счетчик, постепенно электроэнергия должна становится существенно более затратной, чем для потребителей, у которых счетчик установлен. Здесь возникает вопрос о возможности фиксации нарушений, избыточного потребления, но скорее здесь идет вопрос контролирующих органов, чтобы наказывать провинившихся. Есть ли действительно возможность у государства применять имеющиеся инструменты наказания для тех, кто незаконно потребляет электроэнергию, чрезмерно потребляет. Необходимо не только давать пряник тем, кто экономит – платить меньше, и кнут тем, кто не будет ставить счетчик. Они должны платить очень много. Это общие применяемые методики внедрения более экономичного потребления", – сказал Фролов.
Эксперт также отметил, что необходимо снижать потери в сетях, необходимо вкладывать деньги в инфраструктуру, потому что перекладывать всю ответственность на конечного потребителя несправедливо и неправильно.
"Абхазия находится в ситуации, в которой находится большинство стран и регионов постсоветского пространства. Когда вопроса об инфраструктуре становится крайне болезненным и начинать обновлять ее надо было еще вчера, вопрос о контроле потребления также становится крайне болезненным, и опять же решать его надо было вчера. Развитие собственной генерации – решение вопроса фундаментально", –заключил Фролов.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.