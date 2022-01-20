https://sputnik-abkhazia.ru/20220120/gaydukevich-o-rasshirenii-nato-voyny-ne-khochet-ni-odna-strana-krome-ssha--1037217111.html

Гайдукевич о расширении НАТО: войны не хочет ни одна страна, кроме США

Гайдукевич о расширении НАТО: войны не хочет ни одна страна, кроме США

США пытаются найти хоть какой-то повод, лишь бы обвинить Россию и Беларусь в эскалации, отметил в интервью Sputnik Беларусь политик Олег Гайдукевич. 20.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-20T14:53+0300

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Гайдукевич о расширении НАТО: войны не хочет ни одна страна, кроме США Гайдукевич о расширении НАТО: войны не хочет ни одна страна, кроме США

Госдепартамент США предполагает, что внесение изменений в белорусскую Конституцию приведет к размещению на территории республики российского ядерного оружия, опасения американского внешнеполитического ведомства прокомментировал заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олег Гайдукевич."Мы очень внимательно прочитали заявление Госдепа США по поводу нашего референдума, и на их переживания могу ответить следующее: почему они не переживают, что не исполнили международные обязательства перед странами постсоветского пространства, когда обещали не расширять НАТО, не приближать его к нашим границам? Беларусь в свое время одной из первых отказалась от ядерного оружия, а сегодня НАТО стоит у наших границ", – сказал Гайдукевич в интервью Sputnik Беларусь.По словам собеседника Sputnik, представители Госдепа изо всех сил стараются придумать хоть какой-то повод, чтобы обвинить Россию, а вместе с ней и Беларусь в эскалации конфликта в Европе."Войны не хочет ни Россия, ни Беларусь, ни Германия, ни одна страна Европейского союза. Войны хотят США. Они ее ищут по всему миру, используя для этого своих сателлитов, купленных политиков, которые сидят на Украине, в Литве и Польше", - добавил Гайдукевич.

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