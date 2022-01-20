https://sputnik-abkhazia.ru/20220120/gogua-ob-evolyutsii-koronavirusa-omikron-prepodnes-syurpriz--1037190552.html

Гогуа об эволюции коронавируса: омикрон преподнес сюрприз

Гогуа об эволюции коронавируса: омикрон преподнес сюрприз

Своими прогнозами за развитием ситуации с пандемией в эфире радио Sputnik поделилась декан биолого-географического факультета АГУ Марина Гогуа. 20.01.2022, Sputnik Абхазия

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Такие обстоятельства: Гогуа Такие обстоятельства: Гогуа

Во многих странах готовятся к новой волне коронавируса в связи с распространением штамма омикрон. Статистика заболеваемости COVID-19 в России, к примеру, снова растет, в Абхазии если судить по данным оперштаба, пока наблюдается спад. Но специалисты не советуют расслабляться. К чему готовиться и когда ждать конца пандемии, в эфире радио Sputnik рассказала декан биолого-географического факультета АГУ, кандидат биологических наук Марина Гогуа. "Сегодня очень много информации о том, что этот вирус преподносит сюрпризы. С эволюционной точки зрения, с точки зрения молекулярной биологии, это нормальный эволюционный процесс. Поскольку вирус имеет способность размножаться, он нашел ресурс, объект своего носителя – хозяина-человека, поэтому у него есть возможность размножаться. И поэтому мы встречаемся с частыми мутациями. Мутации характерны для всех вирусов. Просто продолжительность жизни вирусов короткая, потому и скорость эволюции у них быстрее. Омикрон-штамм нас немного удивил", – пояснила Гогуа. Подробности слушайте в аудиофайле.

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