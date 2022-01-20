https://sputnik-abkhazia.ru/20220120/maliya-voda-energetika-i-dorogi----glavnye-problemy-gudautskikh-sel-1037221930.html
Малия: вода, энергетика и дороги – главные проблемы гудаутских сел
Малия: вода, энергетика и дороги – главные проблемы гудаутских сел
О задачах, стоящих перед Собранием депутатов Гудаутского района, о взаимодействии его с жителями и планах на предстоящий год, в эфире радио Sputnik рассказал... 20.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-20T17:09+0300
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Малия: вода, энергетика и дороги - главные проблемы гудаутских сел
Малия: вода, энергетика и дороги - главные проблемы гудаутских сел
Начиная интервью, Валерий Малия отметил, что первостепенная задача, которая стоит сегодня перед властью, - это сохранение нации в условиях пандемии. "Вакцинация идет слабо. Главная задача - борьба с болезнью. Проблемы в Гудаутском районе те же, что и в Абхазии в целом. На перспективу у нас стоят вопросы конкретные. У нас в депутатском корпусе создана комиссия по защите населения от коронавируса. Депутаты в стороне не стоят, принимают активное участие во всех вопросах", - рассказал Малия. Как сообщил глава местного Собрания, энергетики в районе работают днем и ночью, с ними рядом всегда стоят депутаты и сотрудники Администрации района. Вода, энергетика, дороги - это основные проблемы гудаутских сел. О том, как они решаются, слушайте в аудиофайле.
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главный четверг, аудио, абхазия
Малия: вода, энергетика и дороги – главные проблемы гудаутских сел
17:09 20.01.2022 (обновлено: 17:35 20.01.2022)
О задачах, стоящих перед Собранием депутатов Гудаутского района, о взаимодействии его с жителями и планах на предстоящий год, в эфире радио Sputnik рассказал председатель Собрания Валерий Малия.
Начиная интервью, Валерий Малия отметил, что первостепенная задача, которая стоит сегодня перед властью, - это сохранение нации в условиях пандемии.
"Вакцинация идет слабо. Главная задача - борьба с болезнью. Проблемы в Гудаутском районе те же, что и в Абхазии в целом. На перспективу у нас стоят вопросы конкретные. У нас в депутатском корпусе создана комиссия по защите населения от коронавируса. Депутаты в стороне не стоят, принимают активное участие во всех вопросах", - рассказал Малия.
Как сообщил глава местного Собрания, энергетики в районе работают днем и ночью, с ними рядом всегда стоят депутаты и сотрудники Администрации района.
Вода, энергетика, дороги - это основные проблемы гудаутских сел. О том, как они решаются, слушайте в аудиофайле.