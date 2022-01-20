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Погребинский : как Америка пытается успокоить истерику властей Украины
Погребинский : как Америка пытается успокоить истерику властей Украины
Отношения России и Запада остаются напряженными на фоне расширения НАТО на восток и наращивания военного присутствия альянса у российских границ. 20.01.2022, Sputnik Абхазия
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Почему украинские власти стали отрицать "российскую угрозу"? Зачем Блинкен приезжал в Киев и какую весть он мог привести руководству незалежной? Кто или что испугало Банковую арестовать Порошенко?На эти и ряд других вопросов для "Sputnik на русском" ответил политолог Михаил Погребинский.
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в мире, видео, украина, россия, нато, мультимедиа, сша, видео

Погребинский : как Америка пытается успокоить истерику властей Украины

17:51 20.01.2022
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Отношения России и Запада остаются напряженными на фоне расширения НАТО на восток и наращивания военного присутствия альянса у российских границ.
Почему украинские власти стали отрицать "российскую угрозу"? Зачем Блинкен приезжал в Киев и какую весть он мог привести руководству незалежной? Кто или что испугало Банковую арестовать Порошенко?
На эти и ряд других вопросов для "Sputnik на русском" ответил политолог Михаил Погребинский.
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