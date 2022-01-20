https://sputnik-abkhazia.ru/20220120/pogrebinskiy--kak-amerika-pytaetsya-uspokoit-isteriku-vlastey-ukrainy-1037224532.html

Погребинский : как Америка пытается успокоить истерику властей Украины

Погребинский : как Америка пытается успокоить истерику властей Украины

Отношения России и Запада остаются напряженными на фоне расширения НАТО на восток и наращивания военного присутствия альянса у российских границ. 20.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-20T17:51+0300

2022-01-20T17:51+0300

2022-01-20T17:51+0300

в мире

видео

украина

россия

нато

мультимедиа

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/14/1037222544_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f21f41be9b56d6b680aa1882b56f234f.jpg

Почему украинские власти стали отрицать "российскую угрозу"? Зачем Блинкен приезжал в Киев и какую весть он мог привести руководству незалежной? Кто или что испугало Банковую арестовать Порошенко?На эти и ряд других вопросов для "Sputnik на русском" ответил политолог Михаил Погребинский.

украина

россия

сша

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, видео, украина, россия, нато, мультимедиа, сша, видео