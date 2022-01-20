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При Ткуарчалской ЦРБ открыт пункт скорой помощи

При Ткуарчалской ЦРБ открыт пункт скорой помощи

Официальное открытие Центральной районной больницы в Ткуарчале состоялось в конце 2021 года. 20.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-20T12:52+0300

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СУХУМ, 20 янв – Sputnik. При Ткуарчалской ЦРБ открылся пункт скорой помощи, сообщает Минздрав Абхазии.Вызвать скорую можно по телефону горячей линии с мобильного – 003, со стационарного – 03.Новое здание Ткуарчалской ЦРБ было открыто 29 декабря 2021 года. Строительство больницы осуществлялось в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2017-2019 годы.Работы начались в 2017 году и должны были завершиться в ноябре 2019 года. Однако строительство затянулось из-за вопросов финансового характера и несоответствия проекта необходимым требованиям, предъявляемым к такого рода объектам.

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новости, скорая помощь, больницы, ткуарчальский район