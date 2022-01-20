https://sputnik-abkhazia.ru/20220120/pri-tkuarchalskoy-tsrb-otkryt-punkt-skoroy-pomoschi-1037216650.html
При Ткуарчалской ЦРБ открыт пункт скорой помощи
При Ткуарчалской ЦРБ открыт пункт скорой помощи
Официальное открытие Центральной районной больницы в Ткуарчале состоялось в конце 2021 года. 20.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-20T12:52+0300
2022-01-20T12:52+0300
2022-01-20T12:58+0300
в абхазии
новости
скорая помощь
больницы
ткуарчальский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/04/11/1032237777_0:0:2600:1463_1920x0_80_0_0_57484d208c4cb921dda3326c34f9e855.jpg
СУХУМ, 20 янв – Sputnik. При Ткуарчалской ЦРБ открылся пункт скорой помощи, сообщает Минздрав Абхазии.Вызвать скорую можно по телефону горячей линии с мобильного – 003, со стационарного – 03.Новое здание Ткуарчалской ЦРБ было открыто 29 декабря 2021 года. Строительство больницы осуществлялось в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2017-2019 годы.Работы начались в 2017 году и должны были завершиться в ноябре 2019 года. Однако строительство затянулось из-за вопросов финансового характера и несоответствия проекта необходимым требованиям, предъявляемым к такого рода объектам.
ткуарчальский район
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/04/11/1032237777_161:0:2472:1733_1920x0_80_0_0_0f5bba3dd0013f40ac17ca31ac3bf333.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, скорая помощь, больницы, ткуарчальский район
При Ткуарчалской ЦРБ открыт пункт скорой помощи
12:52 20.01.2022 (обновлено: 12:58 20.01.2022)
Официальное открытие Центральной районной больницы в Ткуарчале состоялось в конце 2021 года.
СУХУМ, 20 янв – Sputnik. При Ткуарчалской ЦРБ открылся пункт скорой помощи, сообщает Минздрав Абхазии.
Вызвать скорую можно по телефону горячей линии с мобильного – 003, со стационарного – 03.
Новое здание Ткуарчалской ЦРБ было открыто 29 декабря 2021 года. Строительство больницы осуществлялось в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2017-2019 годы.
Работы начались в 2017 году и должны были завершиться в ноябре 2019 года. Однако строительство затянулось из-за вопросов финансового характера и несоответствия проекта необходимым требованиям, предъявляемым к такого рода объектам.