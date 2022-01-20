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Сгоревший акимат в Алма-Ате: вид изнутри
Сгоревший акимат в Алма-Ате: вид изнутри
Мирные протесты в Казахстане вылились в беспорядки на улицах, в результате которых пострадали многие здания, в том числе и здание городского акимата (мэрии). 20.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-20T16:00+0300
2022-01-20T16:00+0300
2022-01-20T16:00+0300
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Власти Казахстана заявили о планах по восстановлению зданий, пострадавших в ходе массовых демонстраций.Протестующие ворвались в здание городской администрации в Алма-Ате 5 января, спустя короткое время после захвата начался пожар, в результате которого здание полностью выгорело.Власти республики планируют провести серьезную реконструкцию и капитальный ремонт строения, работы уже начались. По мнению специалистов, восстановление акимата может занять до шести месяцев.Всего планируется восстановить 243 объекта, 27 из них – здания государственных учреждений, ремонт которых будет профинансирован на счет государственного бюджета. Ущерб от беспорядков в одной только Алма-Ате оценивается в 260 миллионов долларов.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, видео, протесты, казахстан, видео, мультимедиа
Сгоревший акимат в Алма-Ате: вид изнутри
Мирные протесты в Казахстане вылились в беспорядки на улицах, в результате которых пострадали многие здания, в том числе и здание городского акимата (мэрии).
Власти Казахстана заявили о планах по восстановлению зданий, пострадавших в ходе массовых демонстраций.
Протестующие ворвались в здание городской администрации в Алма-Ате 5 января, спустя короткое время после захвата начался пожар, в результате которого здание полностью выгорело.
Власти республики планируют провести серьезную реконструкцию и капитальный ремонт строения, работы уже начались. По мнению специалистов, восстановление акимата может занять до шести месяцев.
Всего планируется восстановить 243 объекта, 27 из них – здания государственных учреждений, ремонт которых будет профинансирован на счет государственного бюджета. Ущерб от беспорядков в одной только Алма-Ате оценивается в 260 миллионов долларов.