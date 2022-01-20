https://sputnik-abkhazia.ru/20220120/sgorevshiy-akimat-v-alma-ate-vid-iznutri-1037220820.html

Сгоревший акимат в Алма-Ате: вид изнутри

Сгоревший акимат в Алма-Ате: вид изнутри

Мирные протесты в Казахстане вылились в беспорядки на улицах, в результате которых пострадали многие здания, в том числе и здание городского акимата (мэрии). 20.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-20T16:00+0300

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2022-01-20T16:00+0300

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Власти Казахстана заявили о планах по восстановлению зданий, пострадавших в ходе массовых демонстраций.Протестующие ворвались в здание городской администрации в Алма-Ате 5 января, спустя короткое время после захвата начался пожар, в результате которого здание полностью выгорело.Власти республики планируют провести серьезную реконструкцию и капитальный ремонт строения, работы уже начались. По мнению специалистов, восстановление акимата может занять до шести месяцев.Всего планируется восстановить 243 объекта, 27 из них – здания государственных учреждений, ремонт которых будет профинансирован на счет государственного бюджета. Ущерб от беспорядков в одной только Алма-Ате оценивается в 260 миллионов долларов.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, видео, протесты, казахстан, видео, мультимедиа