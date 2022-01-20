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Теплые клетки и усиленное питание: как зимуют обезьяны в Сухумском питомнике
12:00 20.01.2022 (обновлено: 13:48 20.01.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Как обезьяны в Сухумском питомнике переживают холода
© Sputnik / Томас Тхайцук
В Сухумском питомнике обезьян живут одиннадцать видов приматов, более 600 особей.
СУХУМ, 20 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Заведующая Научно-приматологическим музеем Сухумского питомника обезьян Альдона Салакая в интервью Sputnik рассказала о том, как обитатели питомника переносят снегопад.
"Если бесперебойно будет свет, то они живут в комфортных, хороших условиях, потому что половина клеток питомника отапливается. Есть виды теплолюбивых обезьян – это японские макаки, капуцины, лемуры, игрунки, они давно в теплых комфортных клетках. Те обезьянки, которые выходят на смотровую часть, они могут забегать в свои домики, которые отапливаются", – отметила она.
Салакая отметила, что перебои электричества в питомнике – редкое событие, поэтому клетки, где живут обезьяны, остаются теплыми.
"Есть обезьянки, которые вышли на площадки и с удовольствием играли в снежок", – говорит специалист.
Для более теплолюбивых обезьян в холод усиливают питание, им дают овощи, яйца, теплые каши.
© Sputnik / Томас Тхайцук Как обезьяны в Сухумском питомнике переживают холода
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Как обезьяны в Сухумском питомнике переживают холода
© Sputnik / Томас Тхайцук Столица Абхазии в снегу
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Столица Абхазии в снегу
© Sputnik / Томас Тхайцук Как обезьяны в Сухумском питомнике переживают холода
3/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Как обезьяны в Сухумском питомнике переживают холода
© Sputnik / Томас Тхайцук Как обезьяны в Сухумском питомнике переживают холода
4/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Как обезьяны в Сухумском питомнике переживают холода
1/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Как обезьяны в Сухумском питомнике переживают холода
2/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Столица Абхазии в снегу
3/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Как обезьяны в Сухумском питомнике переживают холода
4/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Как обезьяны в Сухумском питомнике переживают холода
"Одна из самых больших проблем – у нас очень аварийное состояние автомобильной дороги, которая ведет к нам. Лестница очень красивая, отремонтированная, пешеходная часть в хорошем состояние, но автомобильная часть в аварийном состоянии. Мы, сами сотрудники, с опаской поднимаемся сюда. И есть некоторые клетки, которые нуждаются в капитальном ремонте", – сказала Альдона Салакая.
Питомник обезьян был построен в 1927 году по инициативе группы советских ученых во главе с Николаем Семашко. Первые опыты в Институте приматологии начали проводить еще в конце 1920-х.
24 августа 2019, 11:29