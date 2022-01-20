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https://sputnik-abkhazia.ru/20220120/teplye-kletki-i-usilennoe-pitanie-kak-obezyany-v-sukhumskom-pitomnike-perezhivayut-kholoda-1037213921.html
Теплые клетки и усиленное питание: как зимуют обезьяны в Сухумском питомнике
Теплые клетки и усиленное питание: как зимуют обезьяны в Сухумском питомнике
В Сухумском питомнике обезьян живут одиннадцать видов приматов, более 600 особей. 20.01.2022, Sputnik Абхазия
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2022-01-20T13:48+0300
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СУХУМ, 20 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Заведующая Научно-приматологическим музеем Сухумского питомника обезьян Альдона Салакая в интервью Sputnik рассказала о том, как обитатели питомника переносят снегопад."Если бесперебойно будет свет, то они живут в комфортных, хороших условиях, потому что половина клеток питомника отапливается. Есть виды теплолюбивых обезьян – это японские макаки, капуцины, лемуры, игрунки, они давно в теплых комфортных клетках. Те обезьянки, которые выходят на смотровую часть, они могут забегать в свои домики, которые отапливаются", – отметила она.Салакая отметила, что перебои электричества в питомнике – редкое событие, поэтому клетки, где живут обезьяны, остаются теплыми."Есть обезьянки, которые вышли на площадки и с удовольствием играли в снежок", – говорит специалист.Для более теплолюбивых обезьян в холод усиливают питание, им дают овощи, яйца, теплые каши."Одна из самых больших проблем – у нас очень аварийное состояние автомобильной дороги, которая ведет к нам. Лестница очень красивая, отремонтированная, пешеходная часть в хорошем состояние, но автомобильная часть в аварийном состоянии. Мы, сами сотрудники, с опаской поднимаемся сюда. И есть некоторые клетки, которые нуждаются в капитальном ремонте", – сказала Альдона Салакая.Питомник обезьян был построен в 1927 году по инициативе группы советских ученых во главе с Николаем Семашко. Первые опыты в Институте приматологии начали проводить еще в конце 1920-х.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210725/Igrunki-i-lemury-novye-pitomtsy-poyavilis-v-obezyanem-pitomnike-Sukhuma-1032897409.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20190824/iz-abxazii-v-kosmos-kak-xorosho-ty-znaesh-istoriyu-niiepita-1021725466.html
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новости, снег, зима, сухумский питомник обезьян нииэпит, сухум

Теплые клетки и усиленное питание: как зимуют обезьяны в Сухумском питомнике

12:00 20.01.2022 (обновлено: 13:48 20.01.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Как обезьяны в Сухумском питомнике переживают холода
Как обезьяны в Сухумском питомнике переживают холода - Sputnik Абхазия, 1920, 20.01.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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В Сухумском питомнике обезьян живут одиннадцать видов приматов, более 600 особей.
СУХУМ, 20 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Заведующая Научно-приматологическим музеем Сухумского питомника обезьян Альдона Салакая в интервью Sputnik рассказала о том, как обитатели питомника переносят снегопад.
"Если бесперебойно будет свет, то они живут в комфортных, хороших условиях, потому что половина клеток питомника отапливается. Есть виды теплолюбивых обезьян – это японские макаки, капуцины, лемуры, игрунки, они давно в теплых комфортных клетках. Те обезьянки, которые выходят на смотровую часть, они могут забегать в свои домики, которые отапливаются", – отметила она.
Памятник обезьяне на территории Сухумского питомника обезьян - Sputnik Абхазия, 1920, 25.07.2021
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Салакая отметила, что перебои электричества в питомнике – редкое событие, поэтому клетки, где живут обезьяны, остаются теплыми.
"Есть обезьянки, которые вышли на площадки и с удовольствием играли в снежок", – говорит специалист.
Для более теплолюбивых обезьян в холод усиливают питание, им дают овощи, яйца, теплые каши.
© Sputnik / Томас Тхайцук Как обезьяны в Сухумском питомнике переживают холода
Как обезьяны в Сухумском питомнике переживают холода - Sputnik Абхазия
1/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Как обезьяны в Сухумском питомнике переживают холода
© Sputnik / Томас Тхайцук Столица Абхазии в снегу
Столица Абхазии в снегу - Sputnik Абхазия
2/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Столица Абхазии в снегу
© Sputnik / Томас Тхайцук Как обезьяны в Сухумском питомнике переживают холода
Как обезьяны в Сухумском питомнике переживают холода - Sputnik Абхазия
3/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Как обезьяны в Сухумском питомнике переживают холода
© Sputnik / Томас Тхайцук Как обезьяны в Сухумском питомнике переживают холода
Как обезьяны в Сухумском питомнике переживают холода - Sputnik Абхазия
4/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Как обезьяны в Сухумском питомнике переживают холода
1/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Как обезьяны в Сухумском питомнике переживают холода
2/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Столица Абхазии в снегу
3/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Как обезьяны в Сухумском питомнике переживают холода
4/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Как обезьяны в Сухумском питомнике переживают холода
"Одна из самых больших проблем – у нас очень аварийное состояние автомобильной дороги, которая ведет к нам. Лестница очень красивая, отремонтированная, пешеходная часть в хорошем состояние, но автомобильная часть в аварийном состоянии. Мы, сами сотрудники, с опаской поднимаемся сюда. И есть некоторые клетки, которые нуждаются в капитальном ремонте", – сказала Альдона Салакая.
Питомник обезьян был построен в 1927 году по инициативе группы советских ученых во главе с Николаем Семашко. Первые опыты в Институте приматологии начали проводить еще в конце 1920-х.
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