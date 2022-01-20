https://sputnik-abkhazia.ru/20220120/teplye-kletki-i-usilennoe-pitanie-kak-obezyany-v-sukhumskom-pitomnike-perezhivayut-kholoda-1037213921.html

Теплые клетки и усиленное питание: как зимуют обезьяны в Сухумском питомнике

Теплые клетки и усиленное питание: как зимуют обезьяны в Сухумском питомнике

В Сухумском питомнике обезьян живут одиннадцать видов приматов, более 600 особей. 20.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-20T12:00+0300

2022-01-20T12:00+0300

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СУХУМ, 20 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Заведующая Научно-приматологическим музеем Сухумского питомника обезьян Альдона Салакая в интервью Sputnik рассказала о том, как обитатели питомника переносят снегопад."Если бесперебойно будет свет, то они живут в комфортных, хороших условиях, потому что половина клеток питомника отапливается. Есть виды теплолюбивых обезьян – это японские макаки, капуцины, лемуры, игрунки, они давно в теплых комфортных клетках. Те обезьянки, которые выходят на смотровую часть, они могут забегать в свои домики, которые отапливаются", – отметила она.Салакая отметила, что перебои электричества в питомнике – редкое событие, поэтому клетки, где живут обезьяны, остаются теплыми."Есть обезьянки, которые вышли на площадки и с удовольствием играли в снежок", – говорит специалист.Для более теплолюбивых обезьян в холод усиливают питание, им дают овощи, яйца, теплые каши."Одна из самых больших проблем – у нас очень аварийное состояние автомобильной дороги, которая ведет к нам. Лестница очень красивая, отремонтированная, пешеходная часть в хорошем состояние, но автомобильная часть в аварийном состоянии. Мы, сами сотрудники, с опаской поднимаемся сюда. И есть некоторые клетки, которые нуждаются в капитальном ремонте", – сказала Альдона Салакая.Питомник обезьян был построен в 1927 году по инициативе группы советских ученых во главе с Николаем Семашко. Первые опыты в Институте приматологии начали проводить еще в конце 1920-х.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210725/Igrunki-i-lemury-novye-pitomtsy-poyavilis-v-obezyanem-pitomnike-Sukhuma-1032897409.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20190824/iz-abxazii-v-kosmos-kak-xorosho-ty-znaesh-istoriyu-niiepita-1021725466.html

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