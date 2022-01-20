https://sputnik-abkhazia.ru/20220120/v-abkhazii-vyyavili-140-novykh-sluchaev-covid-19-esche-troe-skonchalis-1037227538.html

В Абхазии выявили 140 новых случаев COVID-19, еще трое скончались

В Абхазии выявили 140 новых случаев COVID-19, еще трое скончались

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день выросло до 39383. Выздоровели 34374 человека, скончались 583. 20.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-20T22:43+0300

2022-01-20T22:43+0300

2022-01-20T22:45+0300

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СУХУМ, 20 янв - Sputnik. За прошедшие сутки на коронавирусную инфекцию проверили 380 человек в Абхазии, диагноз COVID-19 подтвердился у 140 из них, сообщает Оперштаб по защите населения от коронавируса. В Гудаутском ковидном госпитале скончались две женщины 73 и 83 лет, а также мужчина 85 лет. Сейчас в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении 77 пациентов, в тяжелом состоянии 25 человек, состояние здоровья 52 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 38 пациентов, 20 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - девять, в Гагрской ЦРБ – 21, трое из них в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – девять пациентов.

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новости, абхазия, мировая пандемия коронавируса covid-19