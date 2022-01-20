https://sputnik-abkhazia.ru/20220120/v-dagestane-obnaruzhili-tseluyu-set-nezakonnykh-kriptoferm-1037220443.html
В Дагестане обнаружили целую сеть незаконных криптоферм
В Дагестане обнаружили целую сеть незаконных криптоферм
Сотрудники дагестанского УФСБ пресекли деятельность сети криптоферм с оборудованием на полмиллиарда рублей. 20.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-20T15:10+0300
2022-01-20T15:10+0300
2022-01-20T15:13+0300
в мире
кавказ
видео
мультимедиа
рынок криптовалюты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/14/1037220283_17:0:1046:579_1920x0_80_0_0_4ddf5e7f7e0516103b99c5cd70efb7c6.png
По оценке специалистов, объем незаконно потребленной электроэнергии составил около восьми мегаватт в час.В декабре представители российской энергетики обратились к правительству и президенту с просьбой немедленно начать регулирование ситуации на рынке из-за критического роста потребления, связанного с майнингом криптовалют.Сегодня в России добыча криптовалюты законодательно никак не регулируется. Такой правовой вакуум толкает предприимчивых граждан покупать оборудование и добывать криптовалюту. И в большинстве случаев это происходит нелегально: фермы, расположенные в жилом секторе, фактически воруют электричество, потребляя его в промышленных масштабах, но оплачивая по льготному тарифу.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/14/1037220283_145:0:917:579_1920x0_80_0_0_29a96218dd147b84e8d3e79ec3fe82c2.png
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, кавказ, видео, мультимедиа, рынок криптовалюты, видео
В Дагестане обнаружили целую сеть незаконных криптоферм
15:10 20.01.2022 (обновлено: 15:13 20.01.2022)
Сотрудники дагестанского УФСБ пресекли деятельность сети криптоферм с оборудованием на полмиллиарда рублей.
По оценке специалистов, объем незаконно потребленной электроэнергии составил около восьми мегаватт в час.
В декабре представители российской энергетики обратились
к правительству и президенту с просьбой немедленно начать регулирование ситуации на рынке из-за критического роста потребления, связанного с майнингом криптовалют.
Сегодня в России добыча криптовалюты законодательно никак не регулируется. Такой правовой вакуум толкает предприимчивых граждан покупать оборудование и добывать криптовалюту. И в большинстве случаев это происходит нелегально: фермы, расположенные в жилом секторе, фактически воруют электричество, потребляя его в промышленных масштабах, но оплачивая по льготному тарифу.