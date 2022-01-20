https://sputnik-abkhazia.ru/20220120/v-dagestane-obnaruzhili-tseluyu-set-nezakonnykh-kriptoferm-1037220443.html

В Дагестане обнаружили целую сеть незаконных криптоферм

В Дагестане обнаружили целую сеть незаконных криптоферм

Сотрудники дагестанского УФСБ пресекли деятельность сети криптоферм с оборудованием на полмиллиарда рублей. 20.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-20T15:10+0300

2022-01-20T15:10+0300

2022-01-20T15:13+0300

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По оценке специалистов, объем незаконно потребленной электроэнергии составил около восьми мегаватт в час.В декабре представители российской энергетики обратились к правительству и президенту с просьбой немедленно начать регулирование ситуации на рынке из-за критического роста потребления, связанного с майнингом криптовалют.Сегодня в России добыча криптовалюты законодательно никак не регулируется. Такой правовой вакуум толкает предприимчивых граждан покупать оборудование и добывать криптовалюту. И в большинстве случаев это происходит нелегально: фермы, расположенные в жилом секторе, фактически воруют электричество, потребляя его в промышленных масштабах, но оплачивая по льготному тарифу.

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в мире, кавказ, видео, мультимедиа, рынок криптовалюты, видео