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Врачи в Красноярске спасли жизнь годовалой девочки, проглотившей 20 магнитов

Врачи в Красноярске спасли жизнь годовалой девочки, проглотившей 20 магнитов

Бригада из шести красноярских врачей провела операцию по удалению магнитов из кишечника ребенка. 20.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-20T11:41+0300

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СУХУМ, 20 янв – Sputnik. Красноярские хирурги достали из кишечника годовалой девочки 20 магнитов, которые угрожали ее жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу краевого Минздрава.Отмечается, что в первые дни нового года девочка из Канска Красноярского края стала плакать, не могла есть, мучилась от многократной рвоты и похудела на несколько килограммов. Канские медики вначале предположили отравление, затем - ротавирусную инфекцию. Лечение не давало результатов. Позже рентген показал наличие инородного тела в кишечнике, в тот же день ребенка в экстренном состоянии отправили в Красноярск.При более позднем обращении врачи уже не смогли бы спасти ребенка.Сейчас девочку продолжают лечить в детском хирургическом отделении. Она пошла на поправку, прибавила в весе, может есть супы и кашу.

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