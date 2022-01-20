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Врачи в Красноярске спасли жизнь годовалой девочки, проглотившей 20 магнитов
Врачи в Красноярске спасли жизнь годовалой девочки, проглотившей 20 магнитов
Бригада из шести красноярских врачей провела операцию по удалению магнитов из кишечника ребенка. 20.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-20T11:41+0300
2022-01-20T11:41+0300
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СУХУМ, 20 янв – Sputnik. Красноярские хирурги достали из кишечника годовалой девочки 20 магнитов, которые угрожали ее жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу краевого Минздрава.Отмечается, что в первые дни нового года девочка из Канска Красноярского края стала плакать, не могла есть, мучилась от многократной рвоты и похудела на несколько килограммов. Канские медики вначале предположили отравление, затем - ротавирусную инфекцию. Лечение не давало результатов. Позже рентген показал наличие инородного тела в кишечнике, в тот же день ребенка в экстренном состоянии отправили в Красноярск.При более позднем обращении врачи уже не смогли бы спасти ребенка.Сейчас девочку продолжают лечить в детском хирургическом отделении. Она пошла на поправку, прибавила в весе, может есть супы и кашу.
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Врачи в Красноярске спасли жизнь годовалой девочки, проглотившей 20 магнитов
11:41 20.01.2022 (обновлено: 11:47 20.01.2022)
Бригада из шести красноярских врачей провела операцию по удалению магнитов из кишечника ребенка.
СУХУМ, 20 янв – Sputnik.
Красноярские хирурги достали из кишечника годовалой девочки 20 магнитов, которые угрожали ее жизни, сообщает РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу краевого Минздрава.
"Причиной мучений Вики стала полоска из 20 крошечных магнитов, которые находились в разных отделах кишечника, зажали его стенки и привели к некрозу и перфорации тканей. Операция длилась почти два часа. Бригада из шести человек боролась за жизнь девочки. Злополучные магниты были удалены, множественные перфорации ушиты. Трое суток после операции малышка провела в реанимационном отделении", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в первые дни нового года девочка из Канска Красноярского края стала плакать, не могла есть, мучилась от многократной рвоты и похудела на несколько килограммов. Канские медики вначале предположили отравление, затем - ротавирусную инфекцию. Лечение не давало результатов. Позже рентген показал наличие инородного тела в кишечнике, в тот же день ребенка в экстренном состоянии отправили в Красноярск.
При более позднем обращении врачи уже не смогли бы спасти ребенка.
Сейчас девочку продолжают лечить в детском хирургическом отделении. Она пошла на поправку, прибавила в весе, может есть супы и кашу.