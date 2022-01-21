https://sputnik-abkhazia.ru/20220121/delegatsiya-abkhazskoy-diaspory-iz-turtsii-podvela-itogi-vizita-v-sukhum-1037237667.html

Делегация абхазской диаспоры из Турции подвела итоги визита в Сухум

Делегация абхазской диаспоры из Турции подвела итоги визита в Сухум

На пресс-конференции в Sputnik представители Федерации Абхазских культурных центров в Турции рассказали о развитии сотрудничества с соотечественниками из... 21.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-21T17:23+0300

2022-01-21T17:23+0300

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СУХУМ, 21 янв - Sputnik. Делегация представителей Федерации Абхазских культурных центров в Турции подвела итоги визита в Абхазию в пресс-центре Sputnik в пятницу, 21 января.Полномочный представитель Абхазии в Турции Ибрагим Авидзба отметил, что визит делегации турецкой абхазской диаспоры стал многообещающим в развитии отношении соотечественников."Хочу отметить, что визит в Абхазию принес нам много позитивных эмоций. Мы провели встречи в различных ведомствах. Это и МВД, и СГБ, и Государственный комитет по репатриации. Обсуждали проблемы наших соотечественников, проживающих в Турции, а также тех, кто уже вернулся на историческую родину и постоянно проживает здесь", - сказал Авидзба.По его словам, один из главных вопросов, который беспокоит соотечественников, - возможность беспрепятственно посещать Абхазию, и для решения этой проблемы сейчас при участии России и Турции идут переговоры для организации морского пассажирского сообщения между Абхазией и Турцией.Другой не менее важный вопрос, как отметил Авидзба, связан с упрощением процедуры получения этническими абхазами, проживающими в Турции, абхазских паспортов, чтобы они без оформления виз могли приезжать в Абхазию через Россию.Авидзба отметил, что в последние годы в одном из университетов Турции стали предлагать студентам абхазский язык для изучения, что говорит о его востребованности. И тем не менее есть проблема с нехваткой педагогов по абхазскому языку. В рамках визита состоялась встреча с представителями Абхазского госуниверситета, они в свою очередь пообещали направить в Турцию преподавателей.Председатель Федерации Абхазских культурных центров Мурат Махария отметил, что делегация хочет попытаться решить проблемы соотечественников, и это их главная задача."Мы выделили для себя наиболее важные темы. И нам удалось их обсудить и прийти к взаимопониманию. Теперь мы знаем, какие дальнейшие действия нам нужно предпринимать", - сказал Махария.На пресс-конференции член Высшего совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса Ахмет Хапат заявил, что если провести референдум по признанию Абхазии Турцией, то 80 процентов населения проголосуют "за". По его мнению, признание Турцией Абхазии не за горами, и об этом свидетельствуют настроения жителей Турецкой Республики.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211121/deputat-logua-rasskazal-o-perspektivakh-otkrytiya-morskogo-soobscheniya-s-turtsiey-1036428053.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210806/Vyuchit-abkhazskiy-i-otsifrovat-ego-nad-chem-rabotaet-adyg-Nart-Tlysh-v-Abkhazii-1032987158.html

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