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Эксперт рассказал, при каких условиях реальна война между Украиной и Россией

Эксперт рассказал, при каких условиях реальна война между Украиной и Россией

Российских танковых колонн и широкомасштабных сухопутных операций на Украине не будет, считает военный эксперт Евгений Бужинский. 21.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-21T14:50+0300

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Эксперт рассказал при каких условиях реальна война между Украиной и Россией Эксперт рассказал при каких условиях реальна война между Украиной и Россией

Единственный вариант, при котором могут начаться военные действия между Россией и Украиной, это если украинское руководство или националистические силы начнут либо широкомасштабные провокации, либо наступление на Донбассе, отметил в беседе на "Sputnik на русском" кандидат военных наук, генерал-лейтенант Евгений Бужинский.Однако, по мнению эксперта, каких-то танковых колонн, широкомасштабных сухопутных операций не будет, достаточно лишь действий с воздуха по уничтожению военной инфраструктуры."Говорить о какой-то реальной, большой войне, тем более партизанской войне, которой украинцев обучают американцы (сами такого опыта не имея) не приходится. К тому же воевать за Украину (это прямо сказано) ни Соединенные Штаты, ни европейские государства не будут", - сказал Бужинский.Эксперт также объяснил причины активизации по созданию военной инфраструктуры на украино-белорусской границе."Украине сейчас нужно показать коллективному Западу, что помимо защиты от "российского агрессора" на Юго-Востоке они еще вынуждены создавать группировку на украино-белорусской границе для того, чтобы противостоять "угрозе вторжения" объединенной российско-белорусской группировки. Это что-то вроде пропагандистского блефа", - отметил эксперт.

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