https://sputnik-abkhazia.ru/20220121/grazhdanin-i-nachalnik-delba-o-vypolnenii-byudzheta-za-proshlyy-god-i-novom-proekte--1037239505.html
Гражданин и начальник: Делба о выполнении бюджета за прошлый год и новом проекте
Гражданин и начальник: Делба о выполнении бюджета за прошлый год и новом проекте
О предварительных итогах выполнения бюджета за 2021 год и какая работа ведется над проектом бюджета на 2022 год в эфире радио Sputnik рассказал вице-премьер... 21.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-21T18:28+0300
2022-01-21T18:28+0300
2022-01-21T18:28+0300
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Гражданин и начальник: Делба о выполнении бюджета за прошлый год и новом проекте
Гражданин и начальник: Делба о выполнении бюджета за прошлый год и новом проекте
29 декабря 2021 года депутаты парламента приняли в первом чтении проект бюджета на этот год, но в окончательном чтении документ не принят до сих пор. О том, как в таких условиях происходит финансирование бюджетной сферы, о предварительных итогах выполнения бюджета за прошлый год, какова доля НДС в налоговых поступлениях, какая работа ведется над проектом бюджета на 2022 год, за счет чего прогнозируется увеличение доходов по отношению к 2021 году на общую сумму более 1 миллиарда рублей, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал вице-премьер, министр финансов Владимир Делба.Полная версия беседы в аудиофайле
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Гражданин и начальник: Делба о выполнении бюджета за прошлый год и новом проекте
О предварительных итогах выполнения бюджета за 2021 год и какая работа ведется над проектом бюджета на 2022 год в эфире радио Sputnik рассказал вице-премьер, министр финансов Владимир Делба.
29 декабря 2021 года депутаты парламента приняли в первом чтении проект бюджета на этот год, но в окончательном чтении документ не принят до сих пор. О том, как в таких условиях происходит финансирование бюджетной сферы, о предварительных итогах выполнения бюджета за прошлый год, какова доля НДС в налоговых поступлениях, какая работа ведется над проектом бюджета на 2022 год, за счет чего прогнозируется увеличение доходов по отношению к 2021 году на общую сумму более 1 миллиарда рублей, в эфире радио Sputnik Абхазия
рассказал вице-премьер, министр финансов Владимир Делба.
Полная версия беседы в аудиофайле