https://sputnik-abkhazia.ru/20220121/kvarchiya-o-probleme-so-svetom-v-dome-prestarelykhv-sukhume-14-let-ne-vizhu-vykhoda-1037218314.html

Кварчия о проблеме со светом в доме престарелых в Сухуме: 14 лет не вижу выхода

Кварчия о проблеме со светом в доме престарелых в Сухуме: 14 лет не вижу выхода

О том, в чем нуждается Абхазский государственный дом-интернат для престарелых и инвалидов, в эфире радио Sputnik рассказала директор учреждения Анна Кварчия. 21.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-21T10:54+0300

2022-01-21T10:54+0300

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Кварчия об абхазском доме для престарелых и инвалидов зимой: 14 лет ждем Кварчия об абхазском доме для престарелых и инвалидов зимой: 14 лет ждем

Как отметила Анна Кварчия, на протяжении 14 лет Дом-интернат не может получить дизель-генератор на случай отключения электроэнергии. "Свет, конечно, – это наша трагедия. До нас очередь никак не доходит. Пока два раза в день нам отключают свет, здание не успевает остынуть, и пока терпимо. Но проблема с кухней. Но мы подстраиваемся. В мае будет 14 лет, как мы существуем, и мы привыкли ко всему, ничему не удивляемся. Но у нас хороший коллектив, мы подстраиваемся. Конечно, это проблема, но выхода нет. Я 14 лет не вижу выхода", – отметила Кварчия. Кроме того, как считает руководитель учреждения, они нуждаются в отделении милосердия для лежачих постояльцев, так как они нуждаются в особом уходе."В 2008 году мы открывались как дом престарелых малой вместимости. На 50 человек у нас должно быть около восьми лежачих больных из расчета нагрузки на персонал. Но человек пришел, а спустя время слег. У нас сейчас около 50 процентов – лежачие больные. Для таких больных нужно создавать отделение милосердия, потому что персоналу трудно, когда такая нагрузка. Надеемся, что когда-то эту ситуацию разрешат. Персоналу будет легче работать. Наш труд никто не поймет, пока здесь не поработает сутки-двое. Сказать можно красиво, чисто здесь или грязно. У нас десять лежачих больных на первом этаже и десять – на втором. Представляете, 33 раза в день поменять памперс? Кто не знает, что это такое, он не поймет! Если вес человека 90 килограммов, два человека меняют памперс. Это большая физическая нагрузка", – подчеркнула Анна Кварчия. Подробности о жизни постояльцев Абхазского государственного дома-интерната для престарелых и инвалидов слушайте в аудиофайле.

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