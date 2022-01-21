https://sputnik-abkhazia.ru/20220121/luka-gadeliya-i-kristina-eshba-vystupyat-s-kontsertom-v-sankt-peterburge-1037229716.html
Лука Гаделия и Кристина Эшба выступят с концертом в Санкт-Петербурге
Лука Гаделия и Кристина Эшба выступят с концертом в Санкт-Петербурге
Выступление заслуженного артиста Абхазии органиста Луки Гаделия и солистки Абхазской Госфилармонии Кристины Эшба состоится 25 января в Немецкой... 21.01.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 21 дек – Sputnik. Программа концерта в Немецкой лютеранской церкви святых Петра и Павла будет состоять из музыки французских композиторов-романтиков XIX-XX веков, рассказал в интервью радио Sputnik заслуженный артист Абхазии Лука Гаделия.Гаделия исполнит музыку органистов Камиля Сен-Санса, Фернана де ла Томбеля, Луи Пьерне, Эшба представит композиции Габриэля Форе, Жюля Массне.Артисты будут выступать на этой площадке впервые. Кроме того, 23 января в Питере, в Белом зале Политехнического университета они исполнят программу "Сквозь века", где будет представлена музыка от барокко до XX века.С концертами артисты уже выступили в Кисловодске, Ессентуках, Москве и Перми."Жесткие ограничения в сфере культуры ни к чему хорошему не приведут, простаивают коллективы, артисты, а для нас выход на сцену жизненно необходим, потому что нужно постоянно быть в форме", - отметил органист.В планах у музыкантов выступление в Соборе Святых Петра и Павла в Москве с камерным оркестром под руководством Сергея Поспелова, которое состоится 5 февраля. Затем артисты дадут концерт в Волгоградской филармонии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20190607/Gadeliya-Govorov-i-Eshba-zakryli-tsikl-kontsertov-Shedevry-epokh-v-Moskve-1027572301.html
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культура, абхазия, музыка, опера, орган
Лука Гаделия и Кристина Эшба выступят с концертом в Санкт-Петербурге
Выступление заслуженного артиста Абхазии органиста Луки Гаделия и солистки Абхазской Госфилармонии Кристины Эшба состоится 25 января в Немецкой евангелическо-лютеранской церкви святых Петра и Павла в Санкт-Петербурге.
СУХУМ, 21 дек – Sputnik. Программа концерта в Немецкой лютеранской церкви святых Петра и Павла будет состоять из музыки французских композиторов-романтиков XIX-XX веков, рассказал в интервью радио Sputnik заслуженный артист Абхазии Лука Гаделия.
Гаделия исполнит музыку органистов Камиля Сен-Санса, Фернана де ла Томбеля, Луи Пьерне, Эшба представит композиции Габриэля Форе, Жюля Массне.
"Репертуар настолько разнообразный по характеру, что, я думаю, что музыка будет интересна широкой публике. Конечно,есть произведения, которые требуют определенных слуховых наработок , но в то же время представлены произведения, которые слушаются как музыка наших современников. Она очень легкая, доступная" , - рассказал Гаделия.
Артисты будут выступать на этой площадке впервые. Кроме того, 23 января в Питере, в Белом зале Политехнического университета они исполнят программу "Сквозь века", где будет представлена музыка от барокко до XX века.
С концертами артисты уже выступили в Кисловодске, Ессентуках, Москве и Перми.
"Жесткие ограничения в сфере культуры ни к чему хорошему не приведут, простаивают коллективы, артисты, а для нас выход на сцену жизненно необходим, потому что нужно постоянно быть в форме", - отметил органист.
В планах у музыкантов выступление в Соборе Святых Петра и Павла в Москве с камерным оркестром под руководством Сергея Поспелова, которое состоится 5 февраля. Затем артисты дадут концерт в Волгоградской филармонии.