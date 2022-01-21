https://sputnik-abkhazia.ru/20220121/luka-gadeliya-i-kristina-eshba-vystupyat-s-kontsertom-v-sankt-peterburge-1037229716.html

Лука Гаделия и Кристина Эшба выступят с концертом в Санкт-Петербурге

Лука Гаделия и Кристина Эшба выступят с концертом в Санкт-Петербурге

Выступление заслуженного артиста Абхазии органиста Луки Гаделия и солистки Абхазской Госфилармонии Кристины Эшба состоится 25 января в Немецкой... 21.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-21T11:12+0300

2022-01-21T11:12+0300

2022-01-21T11:12+0300

культура

абхазия

музыка

опера

орган

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/15/1037229930_0:83:3349:1966_1920x0_80_0_0_d7fdfe37f237621fb56c7c27de42bd98.jpg

СУХУМ, 21 дек – Sputnik. Программа концерта в Немецкой лютеранской церкви святых Петра и Павла будет состоять из музыки французских композиторов-романтиков XIX-XX веков, рассказал в интервью радио Sputnik заслуженный артист Абхазии Лука Гаделия.Гаделия исполнит музыку органистов Камиля Сен-Санса, Фернана де ла Томбеля, Луи Пьерне, Эшба представит композиции Габриэля Форе, Жюля Массне.Артисты будут выступать на этой площадке впервые. Кроме того, 23 января в Питере, в Белом зале Политехнического университета они исполнят программу "Сквозь века", где будет представлена музыка от барокко до XX века.С концертами артисты уже выступили в Кисловодске, Ессентуках, Москве и Перми."Жесткие ограничения в сфере культуры ни к чему хорошему не приведут, простаивают коллективы, артисты, а для нас выход на сцену жизненно необходим, потому что нужно постоянно быть в форме", - отметил органист.В планах у музыкантов выступление в Соборе Святых Петра и Павла в Москве с камерным оркестром под руководством Сергея Поспелова, которое состоится 5 февраля. Затем артисты дадут концерт в Волгоградской филармонии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20190607/Gadeliya-Govorov-i-Eshba-zakryli-tsikl-kontsertov-Shedevry-epokh-v-Moskve-1027572301.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

культура, абхазия, музыка, опера, орган