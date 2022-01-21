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Межевич: США не выдержат экономической войны против России
Межевич: США не выдержат экономической войны против России
"Небывалые санкции" США ударят по ним столь же небывалым бумерангом считает российский эксперт, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы... 21.01.2022, Sputnik Абхазия
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Эксперт: США не выдержат экономической войны против России
Эксперт: США не выдержат экономической войны против России
В Вашингтоне неоднократно заявляют о подготовке неких "небывалых" санкций против России. Так, президент США Джо Байден заявил, что санкции, которые готовит Запад против Москвы, могут включить в себя запрет для России на операции в долларах. По его словам, введение санкций в отношении транзакций в долларах или других вещей будут иметь негативные последствия также для США, негативные последствия для мира, разрушительные - для России."Сегодня доллар не воспринимается уже как единственно возможный механизм финансовых и экономических операций в мире. Отказ в отношении Беларуси и России от доллара автоматически вызовет вопрос Китая: значит и наши долларовые активы могут обнулиться в один момент? Это повод к абсолютно бескомпромиссной экономической войне", - рассуждает эксперт.По мнению Межевича, такой экономической войны США не выдержат, и Байден, о котором часто говорят "дедушка старый, ему все равно", должен все же подумать и о своих молодых родственниках, которых ему, как минимум, должно быть жалко.Комментарий доктора экономических наук, профессора Николая Межевича слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Межевич: США не выдержат экономической войны против России

19:17 21.01.2022
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Эксперт: США не выдержат экономической войны против России
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"Небывалые санкции" США ударят по ним столь же небывалым бумерангом считает российский эксперт, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николая Межевича.
В Вашингтоне неоднократно заявляют о подготовке неких "небывалых" санкций против России. Так, президент США Джо Байден заявил, что санкции, которые готовит Запад против Москвы, могут включить в себя запрет для России на операции в долларах. По его словам, введение санкций в отношении транзакций в долларах или других вещей будут иметь негативные последствия также для США, негативные последствия для мира, разрушительные - для России.
"Сегодня доллар не воспринимается уже как единственно возможный механизм финансовых и экономических операций в мире. Отказ в отношении Беларуси и России от доллара автоматически вызовет вопрос Китая: значит и наши долларовые активы могут обнулиться в один момент? Это повод к абсолютно бескомпромиссной экономической войне", - рассуждает эксперт.
По мнению Межевича, такой экономической войны США не выдержат, и Байден, о котором часто говорят "дедушка старый, ему все равно", должен все же подумать и о своих молодых родственниках, которых ему, как минимум, должно быть жалко.
Комментарий доктора экономических наук, профессора Николая Межевича слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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