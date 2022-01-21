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В Абхазии выявили почти 200 случаев коронавируса за сутки, двое скончались
В Абхазии выявили почти 200 случаев коронавируса за сутки, двое скончались
Тестирование на коронавирусную инфекцию провели у 540 жителей Абхазии за минувшие сутки. 21.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-21T23:40+0300
2022-01-21T23:40+0300
2022-01-21T23:44+0300
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СУХУМ, 21 янв - Sputnik. В Абхазии выявили 198 случаев заражения коронавирусом за сутки, сообщает Оперштаб по защите населения от COVID-19.К числу летальных случаев прибавилось еще два: в Гудаутском ковидном госпитале умерла женщина 64 лет, в Сухумской инфекционной больнице - пациентка 78 лет.Сейчас в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении 74 пациента, в тяжелом состоянии 22 из них, состояние здоровья 52 человек – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 10, в Гагрской ЦРБ – 26, трое из них в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – семь пациентов.Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день достигло 39581 человек. Зарегистрировано 585 летальных случаев. Выздоровели 34588 человек.
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новости, абхазия, мировая пандемия коронавируса covid-19
В Абхазии выявили почти 200 случаев коронавируса за сутки, двое скончались
23:40 21.01.2022 (обновлено: 23:44 21.01.2022)
Тестирование на коронавирусную инфекцию провели у 540 жителей Абхазии за минувшие сутки.
СУХУМ, 21 янв - Sputnik. В Абхазии выявили 198 случаев заражения коронавирусом за сутки, сообщает Оперштаб по защите населения от COVID-19.
К числу летальных случаев прибавилось еще два: в Гудаутском ковидном госпитале умерла женщина 64 лет, в Сухумской инфекционной больнице - пациентка 78 лет.
Сейчас в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении 74 пациента, в тяжелом состоянии 22 из них, состояние здоровья 52 человек – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 10, в Гагрской ЦРБ – 26, трое из них в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – семь пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день достигло 39581 человек. Зарегистрировано 585 летальных случаев. Выздоровели 34588 человек.