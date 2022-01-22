https://sputnik-abkhazia.ru/20220122/bolee-160-novykh-sluchaev-koronavirusa-zafiksirovano-v-abkhazii--1037252819.html

Более 160 новых случаев коронавируса зафиксировано в Абхазии

Более 160 новых случаев коронавируса зафиксировано в Абхазии

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 39747 человек. Зарегистрировано 585 летальных случаев. Выздоровели 34803... 22.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-22T23:55+0300

2022-01-22T23:55+0300

2022-01-23T00:01+0300

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СУХУМ, 22 янв - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтверждён у 166 человек из 364 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 77 пациентов, в тяжелом состоянии 25 человек, состояние здоровья 52 пациентов – средней степени тяжести.В Сухумской инфекционной больнице 40 пациентов, 20 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 10, в Гагрской ЦРБ – 26, 1 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 7 пациентов.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, абхазия, медицина, мировая пандемия коронавируса covid-19