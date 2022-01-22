https://sputnik-abkhazia.ru/20220122/chto-ne-tak-s-detskimi-skazkami-o-bogatyryakh-neizvestnye-byliny-1037225428.html

Что не так с детскими сказками о богатырях? Неизвестные былины

Что не так с детскими сказками о богатырях? Неизвестные былины

Жизнь богатырей намного интереснее того, о чем мы знаем из детских книжек и мультфильмов, а их характеры очень неоднозначны. 22.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-22T10:35+0300

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Что не так с детскими сказками о богатырях? Неизвестные былины Что не так с детскими сказками о богатырях? Неизвестные былины

Илья Муромец громит Киев, Алеша Попович соблазняет жену Добрыни Никитича, после чего тот впадает в экзистенциальный кризис, а князь Владимир проигрывает своих богатырей в шахматы. Шокирующие истории русского эпоса.Слушайте подкасты РИА Новости.

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