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Что не так с детскими сказками о богатырях? Неизвестные былины
Что не так с детскими сказками о богатырях? Неизвестные былины
Жизнь богатырей намного интереснее того, о чем мы знаем из детских книжек и мультфильмов, а их характеры очень неоднозначны. 22.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-22T10:35+0300
2022-01-22T10:35+0300
2022-01-22T10:35+0300
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Что не так с детскими сказками о богатырях? Неизвестные былины
Что не так с детскими сказками о богатырях? Неизвестные былины
Илья Муромец громит Киев, Алеша Попович соблазняет жену Добрыни Никитича, после чего тот впадает в экзистенциальный кризис, а князь Владимир проигрывает своих богатырей в шахматы. Шокирующие истории русского эпоса.Слушайте подкасты РИА Новости.
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подкасты риа, аудио
Что не так с детскими сказками о богатырях? Неизвестные былины
Жизнь богатырей намного интереснее того, о чем мы знаем из детских книжек и мультфильмов, а их характеры очень неоднозначны.
Илья Муромец громит Киев, Алеша Попович соблазняет жену Добрыни Никитича, после чего тот впадает в экзистенциальный кризис, а князь Владимир проигрывает своих богатырей в шахматы. Шокирующие истории русского эпоса.