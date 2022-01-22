"Сельские" шахматы: первый день турнира в Тамыше

Первый международный шахматный рапид-турнир (быстрые шахматы) "Абхазия. Тамыш-Village 2022" открылся 22 января.Среди участников первого шахматного турнира в Тамыше есть как гроссмейстеры, которые побеждали на престижных международных соревнованиях, так и любители. Турнир проводится по швейцарская системе в 12 туров, проводится компьютерная жеребьевка участников. Встречи проходят в течение 15 минут, на каждый ход отводится пять секунд.По итогам 12 туров, будет выявлен победитель турнира, а также будут определены победители по различным категориям, категория ветеранов, шахматистов с национальным рейтингом, женщины и дети, школьники, будут призы для участников до восьми лет и до десяти лет."Абхазия. Тамыш-Village 2022" проводят Госкомспорт совместно с Федерацией шахмат при поддержке Министерства просвещения и языковой политики. Финансовую помощь турниру оказали "Универсал банк", "А-мобаил", Администрация Гулрыпшского района."Тамыш Village" - это современный коттеджный комплекс на 1000 мест, расположенный на берегу моря. Строительство объекта инвестировала российская туристическая компания "Библио-Глобус". Объект был построен и сдан в эксплуатацию за семь месяцев, открылся в начале июля 2021 года.
Sputnik Абхазия оказывает информационную поддержку первому международному турниру "Абхазия. Тамыш-Village 2022".
Первый международный шахматный рапид-турнир (быстрые шахматы) "Абхазия. Тамыш-Village 2022" открылся 22 января.
Среди участников первого шахматного турнира в Тамыше есть как гроссмейстеры, которые побеждали на престижных международных соревнованиях, так и любители.
Турнир проводится по швейцарская системе в 12 туров, проводится компьютерная жеребьевка участников. Встречи проходят в течение 15 минут, на каждый ход отводится пять секунд.
По итогам 12 туров, будет выявлен победитель турнира, а также будут определены победители по различным категориям, категория ветеранов, шахматистов с национальным рейтингом, женщины и дети, школьники, будут призы для участников до восьми лет и до десяти лет.
"Абхазия. Тамыш-Village 2022" проводят Госкомспорт совместно с Федерацией шахмат при поддержке Министерства просвещения и языковой политики. Финансовую помощь турниру оказали "Универсал банк", "А-мобаил", Администрация Гулрыпшского района.
"Тамыш Village" - это современный коттеджный комплекс на 1000 мест, расположенный на берегу моря. Строительство объекта инвестировала российская туристическая компания "Библио-Глобус". Объект был построен и сдан в эксплуатацию за семь месяцев, открылся в начале июля 2021 года.