Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220122/selskie-shakhmaty-pervyy-den-turnira-v-tamyshe-1037247834.html
"Сельские" шахматы: первый день турнира в Тамыше
"Сельские" шахматы: первый день турнира в Тамыше
Sputnik Абхазия оказывает информационную поддержку первому международному турниру "Абхазия. Тамыш-Village 2022". 22.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-22T18:40+0300
2022-01-22T18:40+0300
шахматы
мультимедиа
в абхазии
фото
очамчырский район
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/16/1037246815_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_5b816d35c6f099d20331a5fb9f3514a7.jpg
Первый международный шахматный рапид-турнир (быстрые шахматы) "Абхазия. Тамыш-Village 2022" открылся 22 января.Среди участников первого шахматного турнира в Тамыше есть как гроссмейстеры, которые побеждали на престижных международных соревнованиях, так и любители. Турнир проводится по шве­йцарская системе в 12 туров, проводится компьютерная жеребьевка участни­ков. Встречи проходят в течение 15 минут, на каждый ход отводится пять секунд.По итогам 12 туров, будет выявлен победитель турнира, а также будут определены победители по различным категориям, категория ветеранов, шахматистов с национальным рейтингом, женщины и дети, школьники, будут призы для участников до восьми лет и до десяти лет."Абхазия. Тамыш-Vill­age 2022" проводят Госкомспорт совместно с Федерацией шахмат при поддержке Минис­терства просвещения и языковой политики. Финансовую помощь турниру оказали "Унив­ерсал банк", "А-мобаи­л", Администрация Гу­лрыпшского района."Тамыш Village" - это современный коттеджный комплекс на 1000 мест, расположенный на берегу моря. Строительство объекта инвестировала российская туристическая компания "Библио-Глобус". Объект был построен и сдан в эксплуатацию за семь месяцев, открылся в начале июля 2021 года.
очамчырский район
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/16/1037246815_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_59feb2920fb176ccb98b00d642cd08c7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
шахматы, мультимедиа, фото, фото , очамчырский район, абхазия

"Сельские" шахматы: первый день турнира в Тамыше

18:40 22.01.2022
Подписаться на
Sputnik Абхазия оказывает информационную поддержку первому международному турниру "Абхазия. Тамыш-Village 2022".
Первый международный шахматный рапид-турнир (быстрые шахматы) "Абхазия. Тамыш-Village 2022" открылся 22 января.
Среди участников первого шахматного турнира в Тамыше есть как гроссмейстеры, которые побеждали на престижных международных соревнованиях, так и любители.
Турнир проводится по шве­йцарская системе в 12 туров, проводится компьютерная жеребьевка участни­ков. Встречи проходят в течение 15 минут, на каждый ход отводится пять секунд.
По итогам 12 туров, будет выявлен победитель турнира, а также будут определены победители по различным категориям, категория ветеранов, шахматистов с национальным рейтингом, женщины и дети, школьники, будут призы для участников до восьми лет и до десяти лет.
"Абхазия. Тамыш-Vill­age 2022" проводят Госкомспорт совместно с Федерацией шахмат при поддержке Минис­терства просвещения и языковой политики. Финансовую помощь турниру оказали "Унив­ерсал банк", "А-мобаи­л", Администрация Гу­лрыпшского района.
"Тамыш Village" - это современный коттеджный комплекс на 1000 мест, расположенный на берегу моря. Строительство объекта инвестировала российская туристическая компания "Библио-Глобус". Объект был построен и сдан в эксплуатацию за семь месяцев, открылся в начале июля 2021 года.
© Sputnik / Марианна Кубрава

Первый международный шахматный рапид-турнир "Абхазия. Тамыш-Village 2022" открылся в Тамыше 22 января.

Первый международный шахматный рапид-турнир &quot;Абхазия. Тамыш-Village 2022&quot; открылся в Тамыше 22 января. - Sputnik Абхазия
1/11
© Sputnik / Марианна Кубрава

Первый международный шахматный рапид-турнир "Абхазия. Тамыш-Village 2022" открылся в Тамыше 22 января.

© Sputnik / Марианна Кубрава

В нем принимают участие как взрослые, так и дети.

В нем принимают участие как взрослые, так и дети. - Sputnik Абхазия
2/11
© Sputnik / Марианна Кубрава

В нем принимают участие как взрослые, так и дети.

© Sputnik / Марианна Кубрава

На проведение одной игры отводится 15 минут, на каждый ход – пять секунд.

На проведение одной игры отводится 15 минут, на каждый ход – пять секунд. - Sputnik Абхазия
3/11
© Sputnik / Марианна Кубрава

На проведение одной игры отводится 15 минут, на каждый ход – пять секунд.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Шахматисты думают над следующим ходом.

Шахматисты думают над следующим ходом. - Sputnik Абхазия
4/11
© Sputnik / Марианна Кубрава

Шахматисты думают над следующим ходом.

© Sputnik / Марианна Кубрава

В соревнованиях в Тамыше участвуют игроки из Абхазии и России.

В соревнованиях в Тамыше участвуют игроки из Абхазии и России. - Sputnik Абхазия
5/11
© Sputnik / Марианна Кубрава

В соревнованиях в Тамыше участвуют игроки из Абхазии и России.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Самому младшему участнику 7 лет, а самому старшему 73 года.

Самому младшему участнику 7 лет, а самому старшему 73 года. - Sputnik Абхазия
6/11
© Sputnik / Марианна Кубрава

Самому младшему участнику 7 лет, а самому старшему 73 года.

© Sputnik / Марианна Кубрава

За напряженной игрой наблюдают заинтересованные зрители.

За напряженной игрой наблюдают заинтересованные зрители. - Sputnik Абхазия
7/11
© Sputnik / Марианна Кубрава

За напряженной игрой наблюдают заинтересованные зрители.

© Sputnik / Марианна Кубрава

В турнире принимают участие как гроссмейстеры, так и любители.

В турнире принимают участие как гроссмейстеры, так и любители. - Sputnik Абхазия
8/11
© Sputnik / Марианна Кубрава

В турнире принимают участие как гроссмейстеры, так и любители.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Игры будут проходить два дня - 22 и 23 января.

Игры будут проходить два дня - 22 и 23 января. - Sputnik Абхазия
9/11
© Sputnik / Марианна Кубрава

Игры будут проходить два дня - 22 и 23 января.

© Sputnik / Леон Адлейба

Всего в "Абхазия. Тамыш-Village 2022" участвует 90 человек.

Всего в &quot;Абхазия. Тамыш-Village 2022&quot; участвует 90 человек. - Sputnik Абхазия
10/11
© Sputnik / Леон Адлейба

Всего в "Абхазия. Тамыш-Village 2022" участвует 90 человек.

© Sputnik / Марианна Кубрава

По итогам турнира определится победитель и лучшие шахматисты по категориям.

По итогам турнира определится победитель и лучшие шахматисты по категориям. - Sputnik Абхазия
11/11
© Sputnik / Марианна Кубрава

По итогам турнира определится победитель и лучшие шахматисты по категориям.

В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский